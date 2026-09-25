Монитор MSI 24,1" MPG 242R X60N (9S6-3BC79T-009)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24.1
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
TN+film
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Яркость
350 Кд/м?
Время отклика
0.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 170 руб.
В наличии
Код товара: 738156
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64 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
консольный режим (60/120 Гц, HDMI CEC, VRR), режимы PIP/PBP, KVM-переключатель, игровой ассистент, поворот по горизонтали: -30°/+30°, замок Kensington
Комплектация
Монитор, подставка, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
24.1
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
TN+film
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
560 x 522 x 228 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х51х17
Вес, кг.
9.8
Описание товара Монитор MSI 24,1" MPG 242R X60N (9S6-3BC79T-009)
Игровой монитор MSI MPG 242R X60N оснащён матрицей Rapid TN с частотой обновления 600 Гц и интеллектуальной навигацией AI Navigator для максимально динамичного игрового процесса. 24-дюймовый дисплей Rapid TN обеспечивает минимальное время отклика 0.1 мс (GtG) и сертификацию VESA DisplayHDR 400. Идеален для соревнований по киберспорту.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
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Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
консольный режим (60/120 Гц, HDMI CEC, VRR), режимы PIP/PBP, KVM-переключатель, игровой ассистент, поворот по горизонтали: -30°/+30°, замок Kensington
Комплектация
Монитор, подставка, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
24.1
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
TN+film
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
560 x 522 x 228 мм
Страна производитель
Китай
Игровой монитор MSI MPG 242R X60N оснащён матрицей Rapid TN с частотой обновления 600 Гц и интеллектуальной навигацией AI Navigator для максимально динамичного игрового процесса. 24-дюймовый дисплей Rapid TN обеспечивает минимальное время отклика 0.1 мс (GtG) и сертификацию VESA DisplayHDR 400. Идеален для соревнований по киберспорту.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Купить Монитор MSI 24,1" MPG 242R X60N (9S6-3BC79T-009) - по цене 64170 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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