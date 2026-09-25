Монитор MSI 31,5" MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 120 руб.
В наличии
Код товара: 738174
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92 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, крепежный комплект(опция), комплект кабелей, документация
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
210
Габаритные размеры с подставкой
717х477х242 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х51х18
Вес, кг.
13.7
Описание товара Монитор MSI 31,5" MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032)
Вся красота ваших побед – на экране игрового монитора MSI MAG 321UPX QD-OLED [9S6-3DD39T-032]. Он оснащается изогнутой экранной панелью QD-OLED с разрешением 3840x2160 (UHD), частотой обновления 240 Гц и низким временем отклика – 0.03 мс GtG. Четкость при показе динамичного контента и глубокий черный цвет сертифицированы по стандартам VESA: ClearMR 13000 и DisplayHDR True Black 400. Технология OLED Care 2.0 снижает риск «выгорания» экрана. Для владельцев игровых консолей монитор MAG 321UPX QD-OLED предлагает интерфейс HDMI 2.1 с пропускной способностью 48 Гбит/с, поддержкой частоты кадров 120 Гц, переменной частотой обновления VRR и режимом ALLM.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, крепежный комплект(опция), комплект кабелей, документация
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
210
Габаритные размеры с подставкой
717х477х242 мм
Страна производитель
Китай
Вся красота ваших побед – на экране игрового монитора MSI MAG 321UPX QD-OLED [9S6-3DD39T-032]. Он оснащается изогнутой экранной панелью QD-OLED с разрешением 3840x2160 (UHD), частотой обновления 240 Гц и низким временем отклика – 0.03 мс GtG. Четкость при показе динамичного контента и глубокий черный цвет сертифицированы по стандартам VESA: ClearMR 13000 и DisplayHDR True Black 400. Технология OLED Care 2.0 снижает риск «выгорания» экрана. Для владельцев игровых консолей монитор MAG 321UPX QD-OLED предлагает интерфейс HDMI 2.1 с пропускной способностью 48 Гбит/с, поддержкой частоты кадров 120 Гц, переменной частотой обновления VRR и режимом ALLM.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Купить Монитор MSI 31,5" MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032) - по цене 92120 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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