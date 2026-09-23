Монитор Samsung 34" S34DG852SI 1800R
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор Samsung 34" S34DG852SI 1800R
Благодаря технологии OLED ты сможешь наслаждаться более широкой цветовой палитрой и красочным изображением. Разрешение Ultra WQHD (3440 x 1440) обеспечивает высокую чёткость изображения. Технология антибликового экрана значительно уменьшает блики от внешних источников света, благодаря чему OLED-экран обеспечивает идеальную цветопередачу без искажений. Благодаря экрану, который на 54% менее глянцевый, чем с обычным антибликовым покрытием, ты можешь полностью видеть игровое окружение и наносить удары по врагам. Высокая скорость реакции даже в самых динамичных сценах. Панель OLED обеспечивает мгновенную реакцию экрана со временем отклика 0,03 мс (GtG). При частоте обновления 175 Гц снижается задержка ввода и размытие движения, благодаря чему игровой процесс отличается исключительной плавностью в самых динамичных сценах.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 72 360 руб.18090 руб. в СплитМонитор Samsung 40" S40FG756EI 1000R
-
В наличииЦена 73 960 руб.18490 руб. в СплитМонитор MSI 31,5" MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048)
-
В наличииЦена 76 170 руб.19043 руб. в СплитМонитор Samsung 49" S49C950UAI 1000R
-
В наличииЦена 79 730 руб.19933 руб. в СплитМонитор MSI 34,18" MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036)
-
В наличииЦена 85 600 руб.21400 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27E3U7903
-
В наличииЦена 91 210 руб.22803 руб. в СплитМонитор MSI 31,5" MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032)
-
В наличииЦена 92 420 руб.23105 руб. в СплитМонитор Acer Predator 26,5'' X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301)
-
В наличииЦена 92 420 руб.23105 руб. в СплитМонитор Dell 31,6" S3225QC
-
В наличииЦена 111 820 руб.27955 руб. в СплитМонитор Acer Predator 49'' X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01)
-
В наличииЦена 122 500 руб.30625 руб. в СплитМонитор MSI 34" MPG 341CQR QD-OLED X36 1800R (9S6-3DE29A-014)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
Отзывы о товаре Монитор Samsung 34" S34DG852SI 1800R