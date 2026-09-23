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Монитор Samsung 34" S34DG852SI 1800R купить с доставкой в Москве
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Монитор Samsung 34" S34DG852SI 1800R

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Монитор Samsung 34&quot; S34DG852SI 1800R - фото 4
Монитор Samsung 34&quot; S34DG852SI 1800R - фото 5
Монитор Samsung 34&quot; S34DG852SI 1800R - фото 6
Монитор Samsung 34&quot; S34DG852SI 1800R - фото 7
Монитор Samsung 34&quot; S34DG852SI 1800R - фото 8
Монитор Samsung 34&quot; S34DG852SI 1800R - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
OLED
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1: 1000000
Частота обновления, Гц
175
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Samsung 34&quot; S34DG852SI 1800R - фото 1
  • Монитор Samsung 34&quot; S34DG852SI 1800R - фото 2
  • Монитор Samsung 34&quot; S34DG852SI 1800R - фото 3
  • Монитор Samsung 34&quot; S34DG852SI 1800R - фото 4
  • Монитор Samsung 34&quot; S34DG852SI 1800R - фото 5
  • Монитор Samsung 34&quot; S34DG852SI 1800R - фото 6
  • Монитор Samsung 34&quot; S34DG852SI 1800R - фото 7
  • Монитор Samsung 34&quot; S34DG852SI 1800R - фото 8
  • Монитор Samsung 34&quot; S34DG852SI 1800R - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 070 руб. 
Начислим 1202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738292
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Samsung 34" S34DG852SI 1800R
75 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
Монитор, сетевой кабель, кабель DP, кабель HDMI, кабель USB 3.0, пульт ДУ
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
OLED
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1: 1000000
Частота обновления, Гц
175
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
Micro HDMI, Mini DisplayPort, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
50
Габаритные размеры с подставкой
813.6x522.3x192.8мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
95х46х19
Вес, кг.
11.8

Описание товара Монитор Samsung 34" S34DG852SI 1800R

Благодаря технологии OLED ты сможешь наслаждаться более широкой цветовой палитрой и красочным изображением. Разрешение Ultra WQHD (3440 x 1440) обеспечивает высокую чёткость изображения. Технология антибликового экрана значительно уменьшает блики от внешних источников света, благодаря чему OLED-экран обеспечивает идеальную цветопередачу без искажений. Благодаря экрану, который на 54% менее глянцевый, чем с обычным антибликовым покрытием, ты можешь полностью видеть игровое окружение и наносить удары по врагам. Высокая скорость реакции даже в самых динамичных сценах. Панель OLED обеспечивает мгновенную реакцию экрана со временем отклика 0,03 мс (GtG). При частоте обновления 175 Гц снижается задержка ввода и размытие движения, благодаря чему игровой процесс отличается исключительной плавностью в самых динамичных сценах.



Теги товара: большие

Отзывы о товаре Монитор Samsung 34" S34DG852SI 1800R




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Характеристики
Бренд
Samsung
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
Монитор, сетевой кабель, кабель DP, кабель HDMI, кабель USB 3.0, пульт ДУ
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
OLED
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1: 1000000
Частота обновления, Гц
175
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
Micro HDMI, Mini DisplayPort, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
50
Габаритные размеры с подставкой
813.6x522.3x192.8мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Благодаря технологии OLED ты сможешь наслаждаться более широкой цветовой палитрой и красочным изображением. Разрешение Ultra WQHD (3440 x 1440) обеспечивает высокую чёткость изображения. Технология антибликового экрана значительно уменьшает блики от внешних источников света, благодаря чему OLED-экран обеспечивает идеальную цветопередачу без искажений. Благодаря экрану, который на 54% менее глянцевый, чем с обычным антибликовым покрытием, ты можешь полностью видеть игровое окружение и наносить удары по врагам. Высокая скорость реакции даже в самых динамичных сценах. Панель OLED обеспечивает мгновенную реакцию экрана со временем отклика 0,03 мс (GtG). При частоте обновления 175 Гц снижается задержка ввода и размытие движения, благодаря чему игровой процесс отличается исключительной плавностью в самых динамичных сценах.


Теги товара: большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Samsung 34" S34DG852SI 1800R - стоимость товара 75070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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