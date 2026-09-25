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Монитор MSI 31,5" MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 31,5" MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048)

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Монитор MSI 31,5&quot; MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048) - фото 1
Монитор MSI 31,5&quot; MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048) - фото 2
Монитор MSI 31,5&quot; MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048) - фото 3
Монитор MSI 31,5&quot; MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
165
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор MSI 31,5&quot; MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048) - фото 1
  • Монитор MSI 31,5&quot; MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048) - фото 2
  • Монитор MSI 31,5&quot; MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048) - фото 3
  • Монитор MSI 31,5&quot; MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 700 руб. 
Начислим 1196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738175
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор MSI 31,5" MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048)
74 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
функция CEC, Adaptive-Sync
Комплектация
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Частота обновления, Гц
165
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
160
Габаритные размеры с подставкой
719 x 594 x 242 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х50х18
Вес, кг.
12.3

Описание товара Монитор MSI 31,5" MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048)

Монитор формата MSI MAG 322UP QD-OLED E16 [9S6-3DD29A-048] с диагональю 31,5” с впечатляющим разрешением 3840x2160 пикселей и технологией QD-OLED, обеспечивающей глубокий черный цвет и яркость до 1000 нит. Обладает сверхбыстрым временем отклика 0,03 мс и частотой обновления 165 Гц, делая картинку максимально плавной и реалистичной. Интерфейсы включают два порта HDMI, DisplayPort и универсальный USB-C. Поддерживаются удобные настройки положения экрана: наклон (Tilt), поворот (Swivel), регулировка высоты (HAS) и разворот в портретный режим (Pivot).



Теги товара: большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор MSI 31,5" MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
функция CEC, Adaptive-Sync
Комплектация
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
165
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
160
Габаритные размеры с подставкой
719 x 594 x 242 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор формата MSI MAG 322UP QD-OLED E16 [9S6-3DD29A-048] с диагональю 31,5” с впечатляющим разрешением 3840x2160 пикселей и технологией QD-OLED, обеспечивающей глубокий черный цвет и яркость до 1000 нит. Обладает сверхбыстрым временем отклика 0,03 мс и частотой обновления 165 Гц, делая картинку максимально плавной и реалистичной. Интерфейсы включают два порта HDMI, DisplayPort и универсальный USB-C. Поддерживаются удобные настройки положения экрана: наклон (Tilt), поворот (Swivel), регулировка высоты (HAS) и разворот в портретный режим (Pivot).


Теги товара: большие, с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор MSI 31,5" MAG 322UP QD-OLED E16 (9S6-3DD29A-048) - по цене 74700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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