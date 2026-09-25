Описание товара Монитор Philips 27" 27E3U7903

Представляем монитор Philips 27E3U7903 — универсальное решение для профессионалов, требующих от своего оборудования максимальной точности, эргономики и бескомпромиссной детализации. Этот дисплей с диагональю 27 дюймов создан, чтобы стать центральным элементом вашей рабочей станции, объединяющим в себе передовые технологии визуализации и продуманную функциональность. Сердцем модели является высокоточная матрица типа IPS с разрешением 5K, то есть 5120 на 2880 пикселей. Это обеспечивает невероятную плотность деталей, делая изображение исключительно четким и реалистичным. Широкоформатный экран с матовым покрытием эффективно гасит блики, позволяя полностью сосредоточиться на работе. Частота обновления 70 Гц и время отклика 4 мс гарантируют плавность картинки, что важно не только для динамичного контента, но и для комфортного повседневного использования. Главная гордость этого монитора — его цветовые возможности. Он охватывает девяносто девять с половиной процентов пространства Adobe RGB и девяносто девять процентов DCI-P3, что делает его идеальным инструментом для фотографов, дизайнеров и специалистов по обработке видео. Поддержка стандарта VESA DisplayHDR 600 с пиковой яркостью 500 кд/м? и высокой контрастностью 2000:1 раскрывает всю глубину сцен, от самых темных теней до ярких световых акцентов. Дисплей отображает более миллиарда цветов, а технологии снижения мерцания и фильтр синего света заботятся о здоровье вашего зрения при длительной работе. Philips 27E3U7903 — это целый рабочий узел. Встроенная веб-камера с микрофоном и качественные динамики избавляют от необходимости в дополнительных периферийных устройствах для видеоконференций. Универсальный разъем Thunderbolt 4 не только передает видео- и аудиосигнал, но и обеспечивает подключение периферии, а также заряжает ноутбук мощностью до 96 Вт по одному кабелю. Встроенный концентратор USB и сетевой порт RJ-45 повышают удобство организации рабочего места. Функция разделения экрана по изображению и встроенный переключатель между компьютерами позволяют эффективно работать с несколькими источниками сигнала одновременно.