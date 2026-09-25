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Монитор Acer Predator 26,5'' X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer Predator 26,5'' X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301)

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Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301) - фото 1
Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301) - фото 2
Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301) - фото 3
Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301) - фото 4
Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301) - фото 5
Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301) - фото 6
Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
320
Яркость
450 Кд/м?
Время отклика
0.03
  • Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301) - фото 1
  • Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301) - фото 2
  • Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301) - фото 3
  • Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301) - фото 4
  • Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301) - фото 5
  • Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301) - фото 6
  • Монитор Acer Predator 26,5&#039;&#039; X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 340 руб. 
Начислим 1494 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738113
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Acer Predator 26,5'' X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301)
93 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
320
Яркость
450 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
NIVIDIA G-Sync compatible, AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Габаритные размеры с подставкой
604.4х569.2х266.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х51х20
Вес, кг.
9

Описание товара Монитор Acer Predator 26,5'' X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301)

Игровой монитор Acer с диагональю 26,5 дюйма создан для динамичного игрового процесса. QLED-матрица, разрешение 2560?1440 и частота обновления 320 Гц обеспечивают чёткое и плавное изображение, а технология AMD FreeSync Premium Pro помогает синхронизировать обновление экрана с видеокартой. Глянцевая поверхность подчёркивает насыщенность картинки, а яркость 280 кд/м? делает изображение выразительным. Формат 16:9 удобен для игр и мультимедийного контента, угол обзора 178° по вертикали и горизонтали позволяет сохранять корректное изображение при взгляде сбоку. Встроенные динамики избавляют от необходимости подключать отдельную акустику, а выход на наушники пригодится для более персонального звучания. Внешний блок питания помогает организовать рабочее пространство аккуратнее.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer Predator 26,5'' X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
320
Развернуть
Яркость
450 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
NIVIDIA G-Sync compatible, AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Габаритные размеры с подставкой
604.4х569.2х266.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой монитор Acer с диагональю 26,5 дюйма создан для динамичного игрового процесса. QLED-матрица, разрешение 2560?1440 и частота обновления 320 Гц обеспечивают чёткое и плавное изображение, а технология AMD FreeSync Premium Pro помогает синхронизировать обновление экрана с видеокартой. Глянцевая поверхность подчёркивает насыщенность картинки, а яркость 280 кд/м? делает изображение выразительным. Формат 16:9 удобен для игр и мультимедийного контента, угол обзора 178° по вертикали и горизонтали позволяет сохранять корректное изображение при взгляде сбоку. Встроенные динамики избавляют от необходимости подключать отдельную акустику, а выход на наушники пригодится для более персонального звучания. Внешний блок питания помогает организовать рабочее пространство аккуратнее.


Теги товара: с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор Acer Predator 26,5'' X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301) - по цене 93340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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