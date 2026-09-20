Монитор Asus 27" ProArt PA27UCX-K

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
215 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 504332
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27-дюймовый монитор ASUS ProArt PA27UCX-K с разрешением 3840x2160 dpi представлен в стильном трехстороннем дизайне со встроенными динамиками, блоком питания и защитным козырьком. Данная модель дополнена калибратором X-rite i1 Display Pro, видео- и кабелем питания. Поворотная подставка позволяет наклонять и изменять высоту монитора до 12 см, а также работать в портретном режиме. Устройство ASUS ProArt PA27UCX-K дополнено матовым покрытием и снижающей нагрузку на зрение технологией. На корпусе вы найдете 3 видеоразъема, выход для подключения наушников и концентратор с четырьмя USB-портами. Можно воспользоваться функцией «картинка в картинке» и насладиться 100% цветовым sRGB-охватом.
27-дюймовый монитор ASUS ProArt PA27UCX-K с разрешением 3840x2160 dpi представлен в стильном трехстороннем дизайне со встроенными динамиками, блоком питания и защитным козырьком. Данная модель дополнена калибратором X-rite i1 Display Pro, видео- и кабелем питания. Поворотная подставка позволяет наклонять и изменять высоту монитора до 12 см, а также работать в портретном режиме. Устройство ASUS ProArt PA27UCX-K дополнено матовым покрытием и снижающей нагрузку на зрение технологией. На корпусе вы найдете 3 видеоразъема, выход для подключения наушников и концентратор с четырьмя USB-портами. Можно воспользоваться функцией «картинка в картинке» и насладиться 100% цветовым sRGB-охватом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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