Монитор Acer Predator 49'' X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01)
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer Predator 49'' X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01)
Монитор ЖК Acer Predator X49Xbmipphuzx предназначен для геймеров и киберспортивных задач. Модель выполнена в черном цвете и оснащена изогнутым экраном 49 дюймов. Экран имеет разрешение 5120 ? 1440, стандарт DQHD и соотношение сторон 32:9. В мониторе установлена QD OLED-матрица с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0.03 мс. Изогнутый экран имеет радиус 1800R, матовую поверхность и антибликовое покрытие 3H. Монитор обеспечивает статическую контрастность 1500000:1, яркость 250 кд/м? и глубину цвета 10 bit. Цветовой охват DCI-P3 составляет 99%, Delta E — <2, а количество отображаемых цветов — 1070 млн. Углы обзора равны 178° по горизонтали и вертикали, плотность пикселей — 109 PPI, шаг пикселя — 0,233 ? 0,233 мм. Для подключения источников изображения предусмотрены один HDMI 2.1 и два DisplayPort 1.4. Также доступны один USB Type-C 3.0 с Power Delivery 90 Вт, два USB Type-A 3.0 и два USB Type-B. Монитор оснащён выходом на наушники, встроенными динамиками 2 ? 5 Вт и поддержкой быстрой зарядки. Подставка позволяет регулировать высоту на 120 мм, наклонять экран в диапазоне ?5°/+20° и поворачивать его на ?20°/+20°. Для крепления предусмотрен стандарт VESA 100 ? 100. Монитор поддерживает функции «картинка в картинке», Flicker Free и Low Blue Light; энергопотребление составляет 44 Вт, а в режиме ожидания — менее 0,5 Вт.
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Теги товара: 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, lg 27"
Теги товара: 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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