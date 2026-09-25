Монитор Samsung 40" S40FG756EI 1000R
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Характеристики
Описание товара Монитор Samsung 40" S40FG756EI 1000R
Монитор Samsung 27? Odyssey G3 LS27DG302EIXCI Особенности и преимущества: Частота обновления 180 Гц и время отклика 1 мс (MPRT) . Быстро перемещайтесь по игровой сцене с частотой обновления 180 Гц, которая исключает задержки и обеспечивает невероятно плавный игровой процесс. Время отклика 1 мс (MPRT) и изображение без размытия позволяют мгновенно реагировать на атаки врагов. Технология AMD FreeSync . Наслаждайтесь безупречно плавными движениями с помощью технологии AMD Radeon FreeSync™, которая обеспечивает идеальную синхронизацию частоты обновления монитора и графической карты, устраняя обрывы изображения. Получайте удовольствие от беспрерывного просмотра фильмов и игры. Даже самые динамичные сцены отличаются плавностью и четкостью. Технология Virtual Aim Point . Делайте более точные выстрелы с помощью виртуальной точки прицеливания Virtual Aim Point. Перекрестие прицела на экране обеспечивает новый уровень точности в любой игре. Потому что точность может означать разницу между жизнью и смертью. Режим защиты глаз Eye Saver и сниженное мерцание экрана . Позвольте себе играть еще дольше с режимом Eye Saver, который уменьшает синий свет, снижает напряжение глаз и обеспечивает комфорт в течение долгих игровых сеансов. Монитор Odyssey G3 также минимизирует раздражающее и утомляющее мерцание экрана, чтобы вы могли дольше удерживать внимание, не отвлекаясь и не уставая. Эргономичная подставка . Достигайте новых высот в игре. Поворачивайте, наклоняйте и регулируйте монитор, чтобы видеть всех врагов как на ладони. Свободно перемещайте экран для безупречно комфортного игрового сеанса.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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