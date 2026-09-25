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Монитор Samsung 49" S49C950UAI 1000R купить с доставкой в Москве
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Монитор Samsung 49" S49C950UAI 1000R

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Монитор Samsung 49&quot; S49C950UAI 1000R - фото 2
Монитор Samsung 49&quot; S49C950UAI 1000R - фото 3
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
49
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
  • Монитор Samsung 49&quot; S49C950UAI 1000R - фото 1
  • Монитор Samsung 49&quot; S49C950UAI 1000R - фото 2
  • Монитор Samsung 49&quot; S49C950UAI 1000R - фото 3
  • Монитор Samsung 49&quot; S49C950UAI 1000R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 170 руб. 
Начислим 1219 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738295
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Samsung 49" S49C950UAI 1000R
76 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
KVM-модуль, динамическая контрастность Mega DCR, защита зрения, поддержка HDCP
Комплектация
документация, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
49
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
53
Габаритные размеры с подставкой
1148 x 568 x 421 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х0.48х0.34
Вес, кг.
16

Описание товара Монитор Samsung 49" S49C950UAI 1000R

Погрузитесь в захватывающий мир ультрашироких гейминговых мониторов с Samsung 49" LS49C950UAIXCI ViewFinity S9! Этот монитор сочетает в себе передовые технологии и высокую производительность для тех, кто ценит качественную графику и комфортное гейминг-пространство. Сердцем монитора является тип матрицы VA, который обеспечивает высокую контрастность и насыщенные цвета. Широкоформатный экран с разрешением 5120х1440 (32:9) позволяет наслаждаться играми и видео контентом в ультрашироком формате, что создает эффект полного погружения в происходящее на экране. Матовая поверхность экрана уберегает ваши глаза от бликов и отражений, обеспечивая комфортное использование монитора в течение длительного времени. Версия HDR400 (HDR10) обеспечивает более яркие и детализированные изображения, делая каждую игру и фильм настоящим произведением искусства. Монитор Samsung 49" LS49C950UAIXCI ViewFinity S9 оснащен креплением на стену (VESA) размером 100 x 100 мм, что позволяет установить его в любом удобном месте на вашем рабочем столе или игровой зоне. Два порта HDMI 2.0 обеспечивают высокую скорость передачи данных и поддержку различных устройств, делая использование монитора максимально удобным и функциональным. Блок питания встроенный, что делает дизайн монитора более компактным и эстетичным. Высокое качество изображения, широкие возможности подключения и комфортное использование - все это делает монитор Samsung 49" LS49C950UAIXCI ViewFinity S9 отличным выбором для геймеров, дизайнеров и киноманов, ценящих качество и производительность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Монитор Samsung 49" S49C950UAI 1000R




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
KVM-модуль, динамическая контрастность Mega DCR, защита зрения, поддержка HDCP
Комплектация
документация, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B, кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
49
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
53
Габаритные размеры с подставкой
1148 x 568 x 421 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в захватывающий мир ультрашироких гейминговых мониторов с Samsung 49" LS49C950UAIXCI ViewFinity S9! Этот монитор сочетает в себе передовые технологии и высокую производительность для тех, кто ценит качественную графику и комфортное гейминг-пространство. Сердцем монитора является тип матрицы VA, который обеспечивает высокую контрастность и насыщенные цвета. Широкоформатный экран с разрешением 5120х1440 (32:9) позволяет наслаждаться играми и видео контентом в ультрашироком формате, что создает эффект полного погружения в происходящее на экране. Матовая поверхность экрана уберегает ваши глаза от бликов и отражений, обеспечивая комфортное использование монитора в течение длительного времени. Версия HDR400 (HDR10) обеспечивает более яркие и детализированные изображения, делая каждую игру и фильм настоящим произведением искусства. Монитор Samsung 49" LS49C950UAIXCI ViewFinity S9 оснащен креплением на стену (VESA) размером 100 x 100 мм, что позволяет установить его в любом удобном месте на вашем рабочем столе или игровой зоне. Два порта HDMI 2.0 обеспечивают высокую скорость передачи данных и поддержку различных устройств, делая использование монитора максимально удобным и функциональным. Блок питания встроенный, что делает дизайн монитора более компактным и эстетичным. Высокое качество изображения, широкие возможности подключения и комфортное использование - все это делает монитор Samsung 49" LS49C950UAIXCI ViewFinity S9 отличным выбором для геймеров, дизайнеров и киноманов, ценящих качество и производительность в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Samsung 49" S49C950UAI 1000R - стоимость товара 76170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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