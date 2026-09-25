Монитор Samsung 49" S49C950UAI 1000R
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Характеристики
Описание товара Монитор Samsung 49" S49C950UAI 1000R
Погрузитесь в захватывающий мир ультрашироких гейминговых мониторов с Samsung 49" LS49C950UAIXCI ViewFinity S9! Этот монитор сочетает в себе передовые технологии и высокую производительность для тех, кто ценит качественную графику и комфортное гейминг-пространство. Сердцем монитора является тип матрицы VA, который обеспечивает высокую контрастность и насыщенные цвета. Широкоформатный экран с разрешением 5120х1440 (32:9) позволяет наслаждаться играми и видео контентом в ультрашироком формате, что создает эффект полного погружения в происходящее на экране. Матовая поверхность экрана уберегает ваши глаза от бликов и отражений, обеспечивая комфортное использование монитора в течение длительного времени. Версия HDR400 (HDR10) обеспечивает более яркие и детализированные изображения, делая каждую игру и фильм настоящим произведением искусства. Монитор Samsung 49" LS49C950UAIXCI ViewFinity S9 оснащен креплением на стену (VESA) размером 100 x 100 мм, что позволяет установить его в любом удобном месте на вашем рабочем столе или игровой зоне. Два порта HDMI 2.0 обеспечивают высокую скорость передачи данных и поддержку различных устройств, делая использование монитора максимально удобным и функциональным. Блок питания встроенный, что делает дизайн монитора более компактным и эстетичным. Высокое качество изображения, широкие возможности подключения и комфортное использование - все это делает монитор Samsung 49" LS49C950UAIXCI ViewFinity S9 отличным выбором для геймеров, дизайнеров и киноманов, ценящих качество и производительность в одном устройстве.
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Теги товара: 120 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 120 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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