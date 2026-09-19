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Монитор Asus 34" TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170) купить с доставкой в Москве
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Монитор Asus 34" TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170)

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Монитор Asus 34&quot; TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170) - фото 1
Монитор Asus 34&quot; TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170) - фото 2
Монитор Asus 34&quot; TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170) - фото 3
Монитор Asus 34&quot; TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170) - фото 4
Монитор Asus 34&quot; TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170) - фото 5
Монитор Asus 34&quot; TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(4000:1)
Частота обновления, Гц
165
Яркость
550 Кд/м?
  • Монитор Asus 34&quot; TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170) - фото 1
  • Монитор Asus 34&quot; TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170) - фото 2
  • Монитор Asus 34&quot; TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170) - фото 3
  • Монитор Asus 34&quot; TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170) - фото 4
  • Монитор Asus 34&quot; TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170) - фото 5
  • Монитор Asus 34&quot; TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479674
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(4000:1)
Частота обновления, Гц
165
Яркость
550 Кд/м?
Время отклика
1
Разъемы
HDMIx2, DisplayPortx2
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х52х23
Вес, кг.
15

Описание товара Монитор Asus 34" TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170)

Монитор Asus – это современное устройство, идеально подходящее для геймеров и поклонников мультимедийных развлечений. Диагональ экрана составляет впечатляющие 34 дюйма, что обеспечивает погружение в происходящее на экране. Благодаря изогнутому экрану каждый кадр кажется еще более реалистичным, особенно в сочетании с высокой частотой обновления 165 Гц, обеспечивающей плавность воспроизведения динамичных сцен. Монитор оснащен матрицей VA, что гарантирует отличное качество изображения и насыщенные цвета, а также высоким уровнем яркости, достигающим 550 кд/м?. Максимальное разрешение 3440x1440 пикселей позволит вам насладиться четкостью и детализированностью картинки. Asus не забыл о функциональности: антибликовое покрытие экрана защитит глаза во время длительных игровых сессий, а встроенные динамики обеспечат качественное звуковое сопровождение контента. Монитор также поддерживает технологию динамического обновления экрана, что позволяет избегать задержек и разрывов изображения в играх. USB-концентратор значительно расширяет возможности подключения внешних устройств, упрощая взаимодействие с техникой. Наличие стандарта крепления VESA 100x100 позволяет легко установить монитор на стену, экономя рабочее пространство. Время отклика в 1 мс делает этот монитор идеальным выбором для требовательных геймеров, стремящихся к максимальной скорости и точности в играх. С весом 9 кг вместе с подставкой, этот монитор Asus является надежным и стильным устройством, содействующим созданию идеальной игровой или рабочей станции.



Теги товара: большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus 34" TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(4000:1)
Развернуть
Частота обновления, Гц
165
Яркость
550 Кд/м?
Время отклика
1
Разъемы
HDMIx2, DisplayPortx2
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Asus – это современное устройство, идеально подходящее для геймеров и поклонников мультимедийных развлечений. Диагональ экрана составляет впечатляющие 34 дюйма, что обеспечивает погружение в происходящее на экране. Благодаря изогнутому экрану каждый кадр кажется еще более реалистичным, особенно в сочетании с высокой частотой обновления 165 Гц, обеспечивающей плавность воспроизведения динамичных сцен. Монитор оснащен матрицей VA, что гарантирует отличное качество изображения и насыщенные цвета, а также высоким уровнем яркости, достигающим 550 кд/м?. Максимальное разрешение 3440x1440 пикселей позволит вам насладиться четкостью и детализированностью картинки. Asus не забыл о функциональности: антибликовое покрытие экрана защитит глаза во время длительных игровых сессий, а встроенные динамики обеспечат качественное звуковое сопровождение контента. Монитор также поддерживает технологию динамического обновления экрана, что позволяет избегать задержек и разрывов изображения в играх. USB-концентратор значительно расширяет возможности подключения внешних устройств, упрощая взаимодействие с техникой. Наличие стандарта крепления VESA 100x100 позволяет легко установить монитор на стену, экономя рабочее пространство. Время отклика в 1 мс делает этот монитор идеальным выбором для требовательных геймеров, стремящихся к максимальной скорости и точности в играх. С весом 9 кг вместе с подставкой, этот монитор Asus является надежным и стильным устройством, содействующим созданию идеальной игровой или рабочей станции.


Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
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Отзывы


Монитор Asus 34" TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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