Монитор Asus 34" TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus 34" TUF Gaming VG34VQL1B (90LM06F0-B01170)
Монитор Asus – это современное устройство, идеально подходящее для геймеров и поклонников мультимедийных развлечений. Диагональ экрана составляет впечатляющие 34 дюйма, что обеспечивает погружение в происходящее на экране. Благодаря изогнутому экрану каждый кадр кажется еще более реалистичным, особенно в сочетании с высокой частотой обновления 165 Гц, обеспечивающей плавность воспроизведения динамичных сцен. Монитор оснащен матрицей VA, что гарантирует отличное качество изображения и насыщенные цвета, а также высоким уровнем яркости, достигающим 550 кд/м?. Максимальное разрешение 3440x1440 пикселей позволит вам насладиться четкостью и детализированностью картинки. Asus не забыл о функциональности: антибликовое покрытие экрана защитит глаза во время длительных игровых сессий, а встроенные динамики обеспечат качественное звуковое сопровождение контента. Монитор также поддерживает технологию динамического обновления экрана, что позволяет избегать задержек и разрывов изображения в играх. USB-концентратор значительно расширяет возможности подключения внешних устройств, упрощая взаимодействие с техникой. Наличие стандарта крепления VESA 100x100 позволяет легко установить монитор на стену, экономя рабочее пространство. Время отклика в 1 мс делает этот монитор идеальным выбором для требовательных геймеров, стремящихся к максимальной скорости и точности в играх. С весом 9 кг вместе с подставкой, этот монитор Asus является надежным и стильным устройством, содействующим созданию идеальной игровой или рабочей станции.
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Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
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