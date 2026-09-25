Монитор Lenovo 27" P27u-20 (62CBRAS6CB)
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Характеристики
Описание товара Монитор Lenovo 27" P27u-20 (62CBRAS6CB)
Представляем вам монитор Lenovo 27" P27u-20 (62CBRAS6CB) - идеальный выбор для профессионалов, которым важны высокое качество изображения, продвинутые технологии и стильный дизайн. Этот монитор обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной работы и наслаждения контентом. Этот монитор оснащен IPS-матрицей, обеспечивающей широкие углы обзора и высокую цветопередачу. Благодаря битности матрицы 8 + FRC бит вы получите четкое и насыщенное изображение. Подсветка матрицы WLED обеспечивает яркое и равномерное освещение экрана. Широкоформатный монитор с разрешением 3840x2160 (16:9) позволит вам наслаждаться контентом в высоком качестве. Матовая поверхность экрана обеспечивает минимальное отражение света, что делает работу с монитором комфортной в любых условиях освещения. Версия HDR400 (HDR10) обеспечивает высокую динамическую диапазонность изображения, что делает контент более реалистичным и ярким. Вы также сможете наслаждаться глубокими черными и яркими белыми оттенками. Монитор Lenovo 27" P27u-20 (62CBRAS6CB) оснащен VESA-креплением 100 х 100 мм, что позволяет удобно установить его на стену и освободить рабочее пространство на столе. Версия HDMI 2.1 обеспечивает высокую скорость передачи данных, что позволяет использовать монитор с современными устройствами.
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Теги товара: 27", большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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