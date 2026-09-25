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Монитор AOC 26,5" AG276QKD2 купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 26,5" AG276QKD2

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Монитор AOC 26,5&quot; AG276QKD2 - фото 1
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Монитор AOC 26,5&quot; AG276QKD2 - фото 3
Монитор AOC 26,5&quot; AG276QKD2 - фото 4
Монитор AOC 26,5&quot; AG276QKD2 - фото 5
Монитор AOC 26,5&quot; AG276QKD2 - фото 6
Монитор AOC 26,5&quot; AG276QKD2 - фото 7
Монитор AOC 26,5&quot; AG276QKD2 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
  • Монитор AOC 26,5&quot; AG276QKD2 - фото 1
  • Монитор AOC 26,5&quot; AG276QKD2 - фото 2
  • Монитор AOC 26,5&quot; AG276QKD2 - фото 3
  • Монитор AOC 26,5&quot; AG276QKD2 - фото 4
  • Монитор AOC 26,5&quot; AG276QKD2 - фото 5
  • Монитор AOC 26,5&quot; AG276QKD2 - фото 6
  • Монитор AOC 26,5&quot; AG276QKD2 - фото 7
  • Монитор AOC 26,5&quot; AG276QKD2 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 730 руб. 
Начислим 988 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738219
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор AOC 26,5" AG276QKD2
61 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
с подсветкой, трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, документация, кабель HDMI, кабель DP, кабель USB, адаптер питания
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
83
Габаритные размеры с подставкой
608.1х525.6х240 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х48х19
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор AOC 26,5" AG276QKD2

Монитор AOC Agon AG276QKD2 с диагональю 26.5" имеет разрешение 2560?1440 пикселей и выполнен на QD OLED-матрице. Модель поддерживает частоту обновления 500 Гц, NVIDIA G-Sync и Adaptive-Sync, что подходит для киберспортивных задач. Черно-серебристый корпус с матовым покрытием подчёркивает современный дизайн. Разрешение QHD 2560?1440 создаёт чёткое и детализированное изображение для точного отображения игровых и рабочих сцен. Плотность пикселей 110.84 PPI позволяет видеть мелкие детали без размытия, а соотношение сторон 16:9 подходит для большинства игр и приложений. QD OLED-матрица обеспечивает статическую контрастность 1500000:1 и динамическую контрастность до 80000000:1, что создаёт глубокие чёрные и яркие цвета одновременно. Яркость достигает 1000 кд/м?, а 10-битная глубина цвета и цветовой охват sRGB 147.6% дают насыщенную и точную цветопередачу. Частота обновления 500 Гц уменьшает размытость движения и повышает плавность изображения, что важно в динамичных играх и киберспортивных соревнованиях. Время отклика пикселя 0.03 мс снижает задержки и артефакты, улучшая реакцию и точность игрока. Поддержка DisplayHDR True Black 500 расширяет диапазон яркости и контрастности, создавая более реалистичное отображение теней и светлых участков. Это улучшает визуальное восприятие в играх и фильмах, делая картинку глубже и насыщеннее. Монитор поддерживает цветовые пространства Adobe RGB 98% и DCI-P3 99.1%, что улучшает точность и насыщенность цветов. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали сохраняют качество изображения при разных положениях просмотра, а антибликовое матовое покрытие снижает отражения и повышает комфорт.



Теги товара: с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 26,5" AG276QKD2




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
с подсветкой, трехсторонний безрамочный дизайн, Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, документация, кабель HDMI, кабель DP, кабель USB, адаптер питания
Диагональ экрана, дюйм
26.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
QLED
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500000:1
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.03
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
83
Габаритные размеры с подставкой
608.1х525.6х240 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC Agon AG276QKD2 с диагональю 26.5" имеет разрешение 2560?1440 пикселей и выполнен на QD OLED-матрице. Модель поддерживает частоту обновления 500 Гц, NVIDIA G-Sync и Adaptive-Sync, что подходит для киберспортивных задач. Черно-серебристый корпус с матовым покрытием подчёркивает современный дизайн. Разрешение QHD 2560?1440 создаёт чёткое и детализированное изображение для точного отображения игровых и рабочих сцен. Плотность пикселей 110.84 PPI позволяет видеть мелкие детали без размытия, а соотношение сторон 16:9 подходит для большинства игр и приложений. QD OLED-матрица обеспечивает статическую контрастность 1500000:1 и динамическую контрастность до 80000000:1, что создаёт глубокие чёрные и яркие цвета одновременно. Яркость достигает 1000 кд/м?, а 10-битная глубина цвета и цветовой охват sRGB 147.6% дают насыщенную и точную цветопередачу. Частота обновления 500 Гц уменьшает размытость движения и повышает плавность изображения, что важно в динамичных играх и киберспортивных соревнованиях. Время отклика пикселя 0.03 мс снижает задержки и артефакты, улучшая реакцию и точность игрока. Поддержка DisplayHDR True Black 500 расширяет диапазон яркости и контрастности, создавая более реалистичное отображение теней и светлых участков. Это улучшает визуальное восприятие в играх и фильмах, делая картинку глубже и насыщеннее. Монитор поддерживает цветовые пространства Adobe RGB 98% и DCI-P3 99.1%, что улучшает точность и насыщенность цветов. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали сохраняют качество изображения при разных положениях просмотра, а антибликовое матовое покрытие снижает отражения и повышает комфорт.


Теги товара: с колонками
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Купить Монитор AOC 26,5" AG276QKD2 - по цене 61730 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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