Монитор AOC 26,5" AG276QKD2
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 26,5" AG276QKD2
Монитор AOC Agon AG276QKD2 с диагональю 26.5" имеет разрешение 2560?1440 пикселей и выполнен на QD OLED-матрице. Модель поддерживает частоту обновления 500 Гц, NVIDIA G-Sync и Adaptive-Sync, что подходит для киберспортивных задач. Черно-серебристый корпус с матовым покрытием подчёркивает современный дизайн. Разрешение QHD 2560?1440 создаёт чёткое и детализированное изображение для точного отображения игровых и рабочих сцен. Плотность пикселей 110.84 PPI позволяет видеть мелкие детали без размытия, а соотношение сторон 16:9 подходит для большинства игр и приложений. QD OLED-матрица обеспечивает статическую контрастность 1500000:1 и динамическую контрастность до 80000000:1, что создаёт глубокие чёрные и яркие цвета одновременно. Яркость достигает 1000 кд/м?, а 10-битная глубина цвета и цветовой охват sRGB 147.6% дают насыщенную и точную цветопередачу. Частота обновления 500 Гц уменьшает размытость движения и повышает плавность изображения, что важно в динамичных играх и киберспортивных соревнованиях. Время отклика пикселя 0.03 мс снижает задержки и артефакты, улучшая реакцию и точность игрока. Поддержка DisplayHDR True Black 500 расширяет диапазон яркости и контрастности, создавая более реалистичное отображение теней и светлых участков. Это улучшает визуальное восприятие в играх и фильмах, делая картинку глубже и насыщеннее. Монитор поддерживает цветовые пространства Adobe RGB 98% и DCI-P3 99.1%, что улучшает точность и насыщенность цветов. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали сохраняют качество изображения при разных положениях просмотра, а антибликовое матовое покрытие снижает отражения и повышает комфорт.
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Теги товара: с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
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