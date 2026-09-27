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Монитор Asus 31.5" ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) купить с доставкой в Москве
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Монитор Asus 31.5" ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370)

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Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 1
Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 2
Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 3
Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 4
Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 5
Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 6
Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 7
Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 8
Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 9
Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort
  • Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 1
  • Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 2
  • Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 3
  • Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 4
  • Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 5
  • Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 6
  • Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 7
  • Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 8
  • Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 9
  • Монитор Asus 31.5&quot; ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596208
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка наклона, регулировка высоты
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
71.48x59.56x24.5
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
14.6

Описание товара Монитор Asus 31.5" ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370)

Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.



Теги товара: большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus 31.5" ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка наклона, регулировка высоты
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Развернуть
Габаритные размеры с подставкой
71.48x59.56x24.5
Описание
Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.


Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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