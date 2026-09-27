Монитор Asus 31.5" ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596208
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка наклона, регулировка высоты
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
71.48x59.56x24.5
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
14.6
Описание товара Монитор Asus 31.5" ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370)
Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка наклона, регулировка высоты
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Развернуть
Габаритные размеры с подставкой
71.48x59.56x24.5
Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
Монитор Asus 31.5" ProArt PA328QV черный IPS (90LM00X0-B02370) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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