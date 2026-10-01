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Монитор AOC 34" U34E2M Black купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 34" U34E2M Black

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Монитор AOC 34&quot; U34E2M Black - фото 1
Монитор AOC 34&quot; U34E2M Black - фото 2
Монитор AOC 34&quot; U34E2M Black - фото 3
Монитор AOC 34&quot; U34E2M Black - фото 4
Монитор AOC 34&quot; U34E2M Black - фото 5
Монитор AOC 34&quot; U34E2M Black - фото 6
Монитор AOC 34&quot; U34E2M Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор AOC 34&quot; U34E2M Black - фото 1
  • Монитор AOC 34&quot; U34E2M Black - фото 2
  • Монитор AOC 34&quot; U34E2M Black - фото 3
  • Монитор AOC 34&quot; U34E2M Black - фото 4
  • Монитор AOC 34&quot; U34E2M Black - фото 5
  • Монитор AOC 34&quot; U34E2M Black - фото 6
  • Монитор AOC 34&quot; U34E2M Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
21 850 руб.  35 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621920
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
94х50х19
Вес, кг.
11

Описание товара Монитор AOC 34" U34E2M Black

Монитор AOC U34E2M может похвастать огромным (34 дюйма в диагонали) матовым экраном, который предоставляет видимую область размером 796x333 мм. Дисплей изготовлен на основе матрицы VA. Экран облаестьет разрешением 3440x1440 пикс., что обеспечивает изображению четкость и детализацию. О защите зрения пользователя призваны заботиться технологии Flicker Free и Low Blue Light. Углы обзора для дисплея 178 градусов по вертикали и горизонтали обозначают, что смотреть на монитор удобно из любого положения. Трехсторонний безрамочный дизайн и возможность регулировать наклон и поворот монитора AOC U34E2M также подчеркивают удобство его использования.

Отзывы о товаре Монитор AOC 34" U34E2M Black




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Описание
Монитор AOC U34E2M может похвастать огромным (34 дюйма в диагонали) матовым экраном, который предоставляет видимую область размером 796x333 мм. Дисплей изготовлен на основе матрицы VA. Экран облаестьет разрешением 3440x1440 пикс., что обеспечивает изображению четкость и детализацию. О защите зрения пользователя призваны заботиться технологии Flicker Free и Low Blue Light. Углы обзора для дисплея 178 градусов по вертикали и горизонтали обозначают, что смотреть на монитор удобно из любого положения. Трехсторонний безрамочный дизайн и возможность регулировать наклон и поворот монитора AOC U34E2M также подчеркивают удобство его использования.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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