Монитор Asus 24.1" ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus 24.1" ProArt PA248QV (90LM05K1-B01370) черный
ProArt Display PA278QV – это 27-дюймовый монитор, предназначенный для профессиональной творческой работы с фото-, видео- и другими мультимедийными материалами. Данная модель может похвастать широким цветовым охватом (100% sRGB / 100% Rec.709), фабричной калибровкой цветопередачи (?E &lt; 2, CalMAN Verified) и наличием эксклюзивных функций для гибкой настройки параметров изображения (профили ProArt Preset, ручная настройка ProArt Palette). Монитор ProArt Display PA278QV наделен множеством интерфейсов, включая DisplayPort 1.2, mini-DisplayPort, DVI-D и HDMI 1.4. Также у него имеется встроенный USB-концентратор, к которому можно подключать периферийные устройства, например высокоскоростные внешние накопители.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: 24", с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: 24", с hdmi, с колонками
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