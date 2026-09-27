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Монитор Acer 27'' (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer 27'' (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067)

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Монитор Acer 27&#039;&#039; (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067) - фото 1
Монитор Acer 27&#039;&#039; (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067) - фото 2
Монитор Acer 27&#039;&#039; (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067) - фото 3
Монитор Acer 27&#039;&#039; (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067) - фото 4
Монитор Acer 27&#039;&#039; (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067) - фото 5
Монитор Acer 27&#039;&#039; (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067) - фото 6
Монитор Acer 27&#039;&#039; (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067) - фото 1
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067) - фото 2
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067) - фото 3
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067) - фото 4
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067) - фото 5
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067) - фото 6
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 010 руб. 
Начислим 289 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613113
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Acer 27'' (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067)
18 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
7.2

Описание товара Монитор Acer 27'' (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067)

Эта серия сертифицирована в соответствии со стандартами ENERGY STAR, TCO и EPEAT, что свидетельствует о приверженности компании Acer защите окружающей среды. При изготовлении устройств используется 85% переработанного пластика и 5% пластика океанического происхождения, а их бумажная упаковка полностью пригодна для переработки. Выведите продуктивность на новый уровень благодаря поддержке разрешения FHD. Наслаждайтесь еще более четким и качественным изображением на экране при работе с текстами, картинками и другими документами. Используйте инфракрасную веб-камеру с разрешением FHD во время звонков в Zoom и видеоконференций. Простой и быстрый вход в систему обеспечивается благодаря поддержке технологии Windows Hello.

Отзывы о товаре Монитор Acer 27'' (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мониторы
Описание
Эта серия сертифицирована в соответствии со стандартами ENERGY STAR, TCO и EPEAT, что свидетельствует о приверженности компании Acer защите окружающей среды. При изготовлении устройств используется 85% переработанного пластика и 5% пластика океанического происхождения, а их бумажная упаковка полностью пригодна для переработки. Выведите продуктивность на новый уровень благодаря поддержке разрешения FHD. Наслаждайтесь еще более четким и качественным изображением на экране при работе с текстами, картинками и другими документами. Используйте инфракрасную веб-камеру с разрешением FHD во время звонков в Zoom и видеоконференций. Простой и быстрый вход в систему обеспечивается благодаря поддержке технологии Windows Hello.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Acer 27'' (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 18010 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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