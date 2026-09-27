Монитор Acer 27'' (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 010 руб.
В наличии
Код товара: 613113
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
18 010 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
7.2
Описание товара Монитор Acer 27'' (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067)
Эта серия сертифицирована в соответствии со стандартами ENERGY STAR, TCO и EPEAT, что свидетельствует о приверженности компании Acer защите окружающей среды. При изготовлении устройств используется 85% переработанного пластика и 5% пластика океанического происхождения, а их бумажная упаковка полностью пригодна для переработки. Выведите продуктивность на новый уровень благодаря поддержке разрешения FHD. Наслаждайтесь еще более четким и качественным изображением на экране при работе с текстами, картинками и другими документами. Используйте инфракрасную веб-камеру с разрешением FHD во время звонков в Zoom и видеоконференций. Простой и быстрый вход в систему обеспечивается благодаря поддержке технологии Windows Hello.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Эта серия сертифицирована в соответствии со стандартами ENERGY STAR, TCO и EPEAT, что свидетельствует о приверженности компании Acer защите окружающей среды. При изготовлении устройств используется 85% переработанного пластика и 5% пластика океанического происхождения, а их бумажная упаковка полностью пригодна для переработки. Выведите продуктивность на новый уровень благодаря поддержке разрешения FHD. Наслаждайтесь еще более четким и качественным изображением на экране при работе с текстами, картинками и другими документами. Используйте инфракрасную веб-камеру с разрешением FHD во время звонков в Zoom и видеоконференций. Простой и быстрый вход в систему обеспечивается благодаря поддержке технологии Windows Hello.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Acer 27'' (Ent.) Vero B277bmiprzxv (UM.HB7EE.067) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 18010 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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