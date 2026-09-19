Монитор LG 31.5" UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491936
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
79х56х23
Вес, кг.
7.2
Описание товара Монитор LG 31.5" UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ)
LG UltraGear — самый мощный инструмент для победы, поможет вам стать лучшим игроком. Благодаря IPS 1мс, сравнимой со скоростью TN-матрицы, обеспечивающей минимизированное остаточное изображение и быстрое время отклика, вы можете наслаждаться совершенно новой игровой производительностью. Этот монитор поддерживает широкий цветовой спектр, 98% цветовой гаммы DCI-P3, воспроизводя цвета с высокой точностью с помощью HDR10, что обеспечивает реалистичное визуальное погружение. Независимо от игры, это может помочь геймерам увидеть картину, задуманную ее создателями.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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LG UltraGear — самый мощный инструмент для победы, поможет вам стать лучшим игроком. Благодаря IPS 1мс, сравнимой со скоростью TN-матрицы, обеспечивающей минимизированное остаточное изображение и быстрое время отклика, вы можете наслаждаться совершенно новой игровой производительностью. Этот монитор поддерживает широкий цветовой спектр, 98% цветовой гаммы DCI-P3, воспроизводя цвета с высокой точностью с помощью HDR10, что обеспечивает реалистичное визуальное погружение. Независимо от игры, это может помочь геймерам увидеть картину, задуманную ее создателями.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор LG 31.5" UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - данный товар вы можете купить по цене 36200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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