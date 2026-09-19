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Монитор LG 31.5" UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) купить с доставкой в Москве
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Монитор LG 31.5" UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ)

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Монитор LG 31.5&quot; UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - фото 1
Монитор LG 31.5&quot; UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - фото 2
Монитор LG 31.5&quot; UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - фото 3
Монитор LG 31.5&quot; UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - фото 4
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Монитор LG 31.5&quot; UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - фото 7
Монитор LG 31.5&quot; UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - фото 8
Монитор LG 31.5&quot; UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - фото 9
Монитор LG 31.5&quot; UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор LG 31.5&quot; UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - фото 1
  • Монитор LG 31.5&quot; UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - фото 2
  • Монитор LG 31.5&quot; UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - фото 3
  • Монитор LG 31.5&quot; UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - фото 4
  • Монитор LG 31.5&quot; UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - фото 5
  • Монитор LG 31.5&quot; UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - фото 6
  • Монитор LG 31.5&quot; UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - фото 7
  • Монитор LG 31.5&quot; UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - фото 8
  • Монитор LG 31.5&quot; UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - фото 9
  • Монитор LG 31.5&quot; UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491936
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
79х56х23
Вес, кг.
7.2

Описание товара Монитор LG 31.5" UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ)

LG UltraGear — самый мощный инструмент для победы, поможет вам стать лучшим игроком. Благодаря IPS 1мс, сравнимой со скоростью TN-матрицы, обеспечивающей минимизированное остаточное изображение и быстрое время отклика, вы можете наслаждаться совершенно новой игровой производительностью. Этот монитор поддерживает широкий цветовой спектр, 98% цветовой гаммы DCI-P3, воспроизводя цвета с высокой точностью с помощью HDR10, что обеспечивает реалистичное визуальное погружение. Независимо от игры, это может помочь геймерам увидеть картину, задуманную ее создателями.

Отзывы о товаре Монитор LG 31.5" UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ)




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Описание
LG UltraGear — самый мощный инструмент для победы, поможет вам стать лучшим игроком. Благодаря IPS 1мс, сравнимой со скоростью TN-матрицы, обеспечивающей минимизированное остаточное изображение и быстрое время отклика, вы можете наслаждаться совершенно новой игровой производительностью. Этот монитор поддерживает широкий цветовой спектр, 98% цветовой гаммы DCI-P3, воспроизводя цвета с высокой точностью с помощью HDR10, что обеспечивает реалистичное визуальное погружение. Независимо от игры, это может помочь геймерам увидеть картину, задуманную ее создателями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор LG 31.5" UltraGear 32GP850-B (32GP850-B.ARUZ) - данный товар вы можете купить по цене 36200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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