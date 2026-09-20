Монитор Asus 27" ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus 27" ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170)
Монитор Asus — это высококачественное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 27 дюймов и разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение, а антибликовое покрытие экрана позволяет комфортно работать даже при большом освещении. Тип матрицы IPS гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что делает монитор отличным выбором для дизайнеров и любителей фильмов. Устройство поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что позволяет легко закрепить его на стене или использовать с другими совместимыми креплениями. Благодаря возможности поворота на 90° в портретный режим и регулировке по высоте, этот монитор обеспечивает гибкость и удобство в настройке рабочего пространства. Монитор Asus имеет время отклика 5 мс и частоту обновления 60 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение изображений без задержек. Наличие разъема HDMI позволяет легко подключать монитор к различным устройствам, а выход на наушники обеспечивает удобство при использовании звука. С весом 8,6 кг с подставкой, монитор устойчиво стоит на столе, не занимая лишнего места. Благодаря своему современному дизайну и функциональным характеристикам, монитор Asus станет отличным выбором для дома и офиса.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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