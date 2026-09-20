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Монитор Asus 27" ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) купить с доставкой в Москве
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Монитор Asus 27" ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170)

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Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 1
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 2
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 3
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 4
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 5
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 6
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 7
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 8
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 9
Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 1
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 2
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 3
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 4
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 5
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 6
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 7
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 8
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 9
  • Монитор Asus 27&quot; ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498180
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, комплект проводов, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х52х16
Вес, кг.
4.2

Описание товара Монитор Asus 27" ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170)

Монитор Asus — это высококачественное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 27 дюймов и разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение, а антибликовое покрытие экрана позволяет комфортно работать даже при большом освещении. Тип матрицы IPS гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что делает монитор отличным выбором для дизайнеров и любителей фильмов. Устройство поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что позволяет легко закрепить его на стене или использовать с другими совместимыми креплениями. Благодаря возможности поворота на 90° в портретный режим и регулировке по высоте, этот монитор обеспечивает гибкость и удобство в настройке рабочего пространства. Монитор Asus имеет время отклика 5 мс и частоту обновления 60 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение изображений без задержек. Наличие разъема HDMI позволяет легко подключать монитор к различным устройствам, а выход на наушники обеспечивает удобство при использовании звука. С весом 8,6 кг с подставкой, монитор устойчиво стоит на столе, не занимая лишнего места. Благодаря своему современному дизайну и функциональным характеристикам, монитор Asus станет отличным выбором для дома и офиса.



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор Asus 27" ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, комплект проводов, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъем HDMI
Да
Развернуть
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Asus — это высококачественное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 27 дюймов и разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение, а антибликовое покрытие экрана позволяет комфортно работать даже при большом освещении. Тип матрицы IPS гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что делает монитор отличным выбором для дизайнеров и любителей фильмов. Устройство поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что позволяет легко закрепить его на стене или использовать с другими совместимыми креплениями. Благодаря возможности поворота на 90° в портретный режим и регулировке по высоте, этот монитор обеспечивает гибкость и удобство в настройке рабочего пространства. Монитор Asus имеет время отклика 5 мс и частоту обновления 60 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение изображений без задержек. Наличие разъема HDMI позволяет легко подключать монитор к различным устройствам, а выход на наушники обеспечивает удобство при использовании звука. С весом 8,6 кг с подставкой, монитор устойчиво стоит на столе, не занимая лишнего места. Благодаря своему современному дизайну и функциональным характеристикам, монитор Asus станет отличным выбором для дома и офиса.


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 27" ProArt PA279CV Black (90LM06M1-B01170) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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