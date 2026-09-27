Монитор Samsung 32" S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Samsung 32" S32B800PXI черный (LS32B800PXIXCI)
Монитор Samsung ViewFinity S8 S32B800PXI с экраном 32 дюйма ориентирован на создателей контента и графических дизайнеров. Благодаря UHD разрешению, подсветке LED и панели IPS обеспечивается высокая детализация с реалистичной цветопередачей. Уровень цветового охвата DCI-P3 98% гарантирует яркость и насыщенность. Сертификация Pantone Validated подтверждает точность отображения оттенков. Для комфортной работы при ярком дневном свете реализована антибликовая поверхность. Технологии устранения мерцания и снижения излучения синего спектра повышают безопасность для зрения. Монитор Samsung ViewFinity S8 S32B800PXI оснащен портом USB Type-C с поддержкой зарядки 90 Вт для питания ноутбука и передачи данных. Для видеосигнала есть разъемы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Сетевой интерфейс LAN позволяет организовать доступ к Интернету. Эргономичная подставка гарантирует гибкость настройки положения за счет поворота, изменения высоты, регулировки угла наклона и перевода в режим портретной ориентации.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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