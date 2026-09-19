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Монитор AOC 27" 27B2H Black купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 27" 27B2H Black

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Монитор AOC 27&quot; 27B2H Black - фото 1
Монитор AOC 27&quot; 27B2H Black - фото 2
Монитор AOC 27&quot; 27B2H Black - фото 3
Монитор AOC 27&quot; 27B2H Black - фото 4
Монитор AOC 27&quot; 27B2H Black - фото 5
Монитор AOC 27&quot; 27B2H Black - фото 6
Монитор AOC 27&quot; 27B2H Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000 :1, динамическая контрастность - 20000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
7
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
  • Монитор AOC 27&quot; 27B2H Black - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; 27B2H Black - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; 27B2H Black - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; 27B2H Black - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; 27B2H Black - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; 27B2H Black - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; 27B2H Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359896
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Особенности
углы наклона: -5° + 21.5°
Комплектация
адаптер питания, кабель VGA, диск с ПО, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000 :1, динамическая контрастность - 20000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
7
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Размеры в упаковке, см
68х52х13
Вес, кг.
7.3

Описание товара Монитор AOC 27" 27B2H Black

Монитор AOC 27B2H обеспечивает своему владельцу обширную рабочую область размером 527x296 мм и изображение безупречного качества. За это отвечает IPS-экран устройства, разрешение которого приравнивается к 1920x1080 пикселей. Встроенная технология защиты зрения заботится о том, чтобы глаза пользователя были в безопасности даже при длительной работе за монитором. Трехсторонний безрамочный дизайн модели сочетается с возможностью регулировки ее наклона для удобства владельца. Монитор AOC 27B2H дополнен стандартными видеоразъемами HDMI и VGA (D-sub). Дополняет конфигурацию модели матовое покрытие дисплея.



Теги товара: 27", большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" 27B2H Black




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Особенности
углы наклона: -5° + 21.5°
Комплектация
адаптер питания, кабель VGA, диск с ПО, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000 :1, динамическая контрастность - 20000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
7
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
USB-концентратор
нет
Развернуть
Встроенные динамики
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Описание
Монитор AOC 27B2H обеспечивает своему владельцу обширную рабочую область размером 527x296 мм и изображение безупречного качества. За это отвечает IPS-экран устройства, разрешение которого приравнивается к 1920x1080 пикселей. Встроенная технология защиты зрения заботится о том, чтобы глаза пользователя были в безопасности даже при длительной работе за монитором. Трехсторонний безрамочный дизайн модели сочетается с возможностью регулировки ее наклона для удобства владельца. Монитор AOC 27B2H дополнен стандартными видеоразъемами HDMI и VGA (D-sub). Дополняет конфигурацию модели матовое покрытие дисплея.


Теги товара: 27", большие, с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор AOC 27" 27B2H Black – стоимость товара 14750 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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