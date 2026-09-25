Монитор MSI 27" Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218)
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 27" Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218)
Монитор MSI Modern MD2712P представлен в корпусе белого цвета с узкой рамкой и регулируемой настольной подставкой. Панель IPS диагональю 27 дюймов гарантирует четкость передачи деталей и натуральные оттенки с любого положения просмотра. Для защиты глаз реализована система EyesErgo. Она включает в себя функции подавления мерцания и фильтрации негативного синего излучения. Матовая поверхность исключает бликование экрана. Подключение к источнику изображения выполняется по видеоразъему HDMI. Интерфейс USB-C может использоваться для передачи данных и подзарядки мобильных устройств. Два динамика мощностью по 3 Вт воспроизводят четкий насыщенный звук. Приложение Display Kit предлагает функции для настройки параметров монитора MSI Modern MD2712P. Положение экрана удобно регулируется благодаря подставке с возможностью изменения угла наклона, высоты, поворота и перевода в режим портретной ориентации.
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Теги товара: 27", большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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