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Монитор AOC 27" Q27E4U купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 27" Q27E4U

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Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 1
Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 2
Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 3
Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 4
Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 5
Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 6
Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 7
Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 8
Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 9
Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 10
Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 11
Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 12
Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 13
Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 14
Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 15
Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 16
Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 17
Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 18
Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 19
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Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 8
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 9
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 10
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 11
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 12
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 13
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 14
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 15
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 16
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 17
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 18
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 19
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 20
  • Монитор AOC 27&quot; Q27E4U - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 760 руб. 
Начислим 269 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738236
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор AOC 27" Q27E4U
16 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-A х 4 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
31
Габаритные размеры с подставкой
616х549х222 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х47х13
Вес, кг.
8.7

Описание товара Монитор AOC 27" Q27E4U

27-дюймовый QHD-монитор Q27E4U обеспечивает потрясающее разрешение 2560x1440 пикселей и плавную частоту обновления 120 Гц для бесперебойной работы. Наслаждайтесь эргономичным комфортом благодаря регулируемой по высоте подставке и берегите глаза с помощью аппаратной технологии защиты от синего света. Созданный для надежности и длительного использования, Q27E4U поставляется с впечатляющей 5-летней гарантией, что делает его идеальным выбором для повседневной работы.



Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" Q27E4U




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Характеристики
Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-A х 4 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
31
Габаритные размеры с подставкой
616х549х222 мм
Страна производитель
Китай
Описание
27-дюймовый QHD-монитор Q27E4U обеспечивает потрясающее разрешение 2560x1440 пикселей и плавную частоту обновления 120 Гц для бесперебойной работы. Наслаждайтесь эргономичным комфортом благодаря регулируемой по высоте подставке и берегите глаза с помощью аппаратной технологии защиты от синего света. Созданный для надежности и длительного использования, Q27E4U поставляется с впечатляющей 5-летней гарантией, что делает его идеальным выбором для повседневной работы.


Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор AOC 27" Q27E4U - по цене 16760 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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