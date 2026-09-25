Монитор LG 27" 27G440A-B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 320 руб.
В наличии
Код товара: 738134
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15 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium, NIVIDIA G-Sync compatible
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
614.2х540.7х220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х50х17
Вес, кг.
8.9
Описание товара Монитор LG 27" 27G440A-B
Монитор LG с диагональю 27 дюймов сочетает просторный экран и высокую скорость обновления 240 Гц — изображение остаётся плавным даже в динамичных сценах. IPS-матрица обеспечивает чёткую картинку в разрешении 1920?1080, а матовая поверхность помогает сделать просмотр комфортнее. Формат 16:9 удобен для работы, мультимедиа и повседневных задач. Высокая яркость 400 кд/м? делает изображение выразительным. Для подключения предусмотрены разъёмы HDMI и DisplayPort, а выход на наушники позволяет использовать привычную аудиопериферию. Положение экрана легко настроить под себя: доступны регулировка по высоте и наклону. Монитор также поддерживает крепление VESA 100?100.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, с колонками
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Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium, NIVIDIA G-Sync compatible
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
614.2х540.7х220
Страна производитель
Китай
Монитор LG с диагональю 27 дюймов сочетает просторный экран и высокую скорость обновления 240 Гц — изображение остаётся плавным даже в динамичных сценах. IPS-матрица обеспечивает чёткую картинку в разрешении 1920?1080, а матовая поверхность помогает сделать просмотр комфортнее. Формат 16:9 удобен для работы, мультимедиа и повседневных задач. Высокая яркость 400 кд/м? делает изображение выразительным. Для подключения предусмотрены разъёмы HDMI и DisplayPort, а выход на наушники позволяет использовать привычную аудиопериферию. Положение экрана легко настроить под себя: доступны регулировка по высоте и наклону. Монитор также поддерживает крепление VESA 100?100.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, с колонками
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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