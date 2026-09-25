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Монитор LG 27" 27G440A-B купить с доставкой в Москве
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Монитор LG 27" 27G440A-B

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Монитор LG 27&quot; 27G440A-B - фото 1
Монитор LG 27&quot; 27G440A-B - фото 2
Монитор LG 27&quot; 27G440A-B - фото 3
Монитор LG 27&quot; 27G440A-B - фото 4
Монитор LG 27&quot; 27G440A-B - фото 5
Монитор LG 27&quot; 27G440A-B - фото 6
Монитор LG 27&quot; 27G440A-B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
  • Монитор LG 27&quot; 27G440A-B - фото 1
  • Монитор LG 27&quot; 27G440A-B - фото 2
  • Монитор LG 27&quot; 27G440A-B - фото 3
  • Монитор LG 27&quot; 27G440A-B - фото 4
  • Монитор LG 27&quot; 27G440A-B - фото 5
  • Монитор LG 27&quot; 27G440A-B - фото 6
  • Монитор LG 27&quot; 27G440A-B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 320 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738134
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор LG 27" 27G440A-B
15 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium, NIVIDIA G-Sync compatible
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
614.2х540.7х220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х50х17
Вес, кг.
8.9

Описание товара Монитор LG 27" 27G440A-B

Монитор LG с диагональю 27 дюймов сочетает просторный экран и высокую скорость обновления 240 Гц — изображение остаётся плавным даже в динамичных сценах. IPS-матрица обеспечивает чёткую картинку в разрешении 1920?1080, а матовая поверхность помогает сделать просмотр комфортнее. Формат 16:9 удобен для работы, мультимедиа и повседневных задач. Высокая яркость 400 кд/м? делает изображение выразительным. Для подключения предусмотрены разъёмы HDMI и DisplayPort, а выход на наушники позволяет использовать привычную аудиопериферию. Положение экрана легко настроить под себя: доступны регулировка по высоте и наклону. Монитор также поддерживает крепление VESA 100?100.



Теги товара: 27", 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"

Отзывы о товаре Монитор LG 27" 27G440A-B




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
400 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium, NIVIDIA G-Sync compatible
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
614.2х540.7х220
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор LG с диагональю 27 дюймов сочетает просторный экран и высокую скорость обновления 240 Гц — изображение остаётся плавным даже в динамичных сценах. IPS-матрица обеспечивает чёткую картинку в разрешении 1920?1080, а матовая поверхность помогает сделать просмотр комфортнее. Формат 16:9 удобен для работы, мультимедиа и повседневных задач. Высокая яркость 400 кд/м? делает изображение выразительным. Для подключения предусмотрены разъёмы HDMI и DisplayPort, а выход на наушники позволяет использовать привычную аудиопериферию. Положение экрана легко настроить под себя: доступны регулировка по высоте и наклону. Монитор также поддерживает крепление VESA 100?100.


Теги товара: 27", 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор LG 27" 27G440A-B - по цене 15320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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