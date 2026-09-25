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Монитор MSI 27" MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 27" MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012)

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Монитор MSI 27&quot; MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012) - фото 1
Монитор MSI 27&quot; MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012) - фото 2
Монитор MSI 27&quot; MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012) - фото 3
Монитор MSI 27&quot; MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
280
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012) - фото 1
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012) - фото 2
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012) - фото 3
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 140 руб. 
Начислим 243 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738162
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор MSI 27" MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012)
15 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
280
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, Display Port, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.5x438.3x249.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х47х14
Вес, кг.
6.6

Описание товара Монитор MSI 27" MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012)

Монитор MSI MAG 274CXF получил изогнутый 27-дюймовый дисплей с радиусом изгиба 1500R на базе сверхбыстрой VA-матрицы. Благодаря частоте обновления 280 Гц и адаптивной синхронизации Adaptive-Sync данная модель оптимальна для киберспортивных соревнований, а также динамичных игр (онлайн-шутеры от первого лица, гоночные и спортивные симуляторы и др.). Интеллектуальная функция Al Vision повышает детализацию объектов в темных областях и делает цветопередачу более реалистичной. Трехсторонний безрамочный дизайн усиливает эффект полного погружения в происходящее на экране, а технологии Flicker Free и Low Blue Light уменьшают нагрузку на глаза за счет подавления мерцания LED-подсветки и снижения уровня синего света, что позволит проводить за монитором больше времени без вреда для здоровья.



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор MSI 27" MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
280
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, Display Port, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.5x438.3x249.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI MAG 274CXF получил изогнутый 27-дюймовый дисплей с радиусом изгиба 1500R на базе сверхбыстрой VA-матрицы. Благодаря частоте обновления 280 Гц и адаптивной синхронизации Adaptive-Sync данная модель оптимальна для киберспортивных соревнований, а также динамичных игр (онлайн-шутеры от первого лица, гоночные и спортивные симуляторы и др.). Интеллектуальная функция Al Vision повышает детализацию объектов в темных областях и делает цветопередачу более реалистичной. Трехсторонний безрамочный дизайн усиливает эффект полного погружения в происходящее на экране, а технологии Flicker Free и Low Blue Light уменьшают нагрузку на глаза за счет подавления мерцания LED-подсветки и снижения уровня синего света, что позволит проводить за монитором больше времени без вреда для здоровья.


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор MSI 27" MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012) - по цене 15140 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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