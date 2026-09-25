Монитор MSI 27" MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012)
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 27" MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012)
Монитор MSI MAG 274CXF получил изогнутый 27-дюймовый дисплей с радиусом изгиба 1500R на базе сверхбыстрой VA-матрицы. Благодаря частоте обновления 280 Гц и адаптивной синхронизации Adaptive-Sync данная модель оптимальна для киберспортивных соревнований, а также динамичных игр (онлайн-шутеры от первого лица, гоночные и спортивные симуляторы и др.). Интеллектуальная функция Al Vision повышает детализацию объектов в темных областях и делает цветопередачу более реалистичной. Трехсторонний безрамочный дизайн усиливает эффект полного погружения в происходящее на экране, а технологии Flicker Free и Low Blue Light уменьшают нагрузку на глаза за счет подавления мерцания LED-подсветки и снижения уровня синего света, что позволит проводить за монитором больше времени без вреда для здоровья.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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