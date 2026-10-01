Top.Mail.Ru
Монитор Irbis 27'' Black (ISM27QIDL) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Irbis 27'' Black (ISM27QIDL)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 1
Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 2
Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 3
Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 4
Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 5
Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 6
Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 7
Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 8
Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 1
  • Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 2
  • Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 3
  • Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 4
  • Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 5
  • Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 6
  • Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 7
  • Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 8
  • Монитор Irbis 27&#039;&#039; Black (ISM27QIDL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 690 руб. 
Начислим 268 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 621906
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Irbis 27'' Black (ISM27QIDL)
16 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Irbis
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
62х46х15
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор Irbis 27'' Black (ISM27QIDL)

Монитор Irbis SmartView 27 ISM27QIDL имеет экран с матрицей IPS и разрешением QHD, на который выводятся насыщенные детализированные изображения для комфортного просмотра контента. Время отклика составляет 3 мс, частота обновления - 75 Гц, что обеспечивает точное позиционирование курсора и воспроизведение динамичных игровых и кинематографических сцен без задержек, разрывов кадров. Матовая поверхность предотвращает появление бликов на дисплее, благодаря чему можно удобно работать при ярком естественном или искусственном освещении. Динамики качественно воспроизводят музыкальные композиции, человеческую речь, аудиоэффекты. За счет порта USB можно подсоединить мышь или клавиатуру, колонки, внешний накопитель. Монитор Irbis SmartView 27 ISM27QIDL оснащен интерфейсами HDMI и DisplayPort для подключения к компьютеру, ноутбуку и передачи изображения в высоком качестве. В зависимости от степени удобства, личных предпочтений можно отрегулировать высоту и угол наклона устройства для комфортного решения рабочих задач, просмотра мультимедийного контента. Благодаря прочной опоре с широким основанием обеспечивается оптимальная устойчивость модели на поверхности.

Отзывы о товаре Монитор Irbis 27'' Black (ISM27QIDL)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Irbis
Тип товара
Монитор
Описание
Монитор Irbis SmartView 27 ISM27QIDL имеет экран с матрицей IPS и разрешением QHD, на который выводятся насыщенные детализированные изображения для комфортного просмотра контента. Время отклика составляет 3 мс, частота обновления - 75 Гц, что обеспечивает точное позиционирование курсора и воспроизведение динамичных игровых и кинематографических сцен без задержек, разрывов кадров. Матовая поверхность предотвращает появление бликов на дисплее, благодаря чему можно удобно работать при ярком естественном или искусственном освещении. Динамики качественно воспроизводят музыкальные композиции, человеческую речь, аудиоэффекты. За счет порта USB можно подсоединить мышь или клавиатуру, колонки, внешний накопитель. Монитор Irbis SmartView 27 ISM27QIDL оснащен интерфейсами HDMI и DisplayPort для подключения к компьютеру, ноутбуку и передачи изображения в высоком качестве. В зависимости от степени удобства, личных предпочтений можно отрегулировать высоту и угол наклона устройства для комфортного решения рабочих задач, просмотра мультимедийного контента. Благодаря прочной опоре с широким основанием обеспечивается оптимальная устойчивость модели на поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор Irbis 27'' Black (ISM27QIDL) - по цене 16690 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...