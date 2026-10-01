Монитор Irbis 27'' Black (ISM27QIDL)
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Характеристики
Описание товара Монитор Irbis 27'' Black (ISM27QIDL)
Монитор Irbis SmartView 27 ISM27QIDL имеет экран с матрицей IPS и разрешением QHD, на который выводятся насыщенные детализированные изображения для комфортного просмотра контента. Время отклика составляет 3 мс, частота обновления - 75 Гц, что обеспечивает точное позиционирование курсора и воспроизведение динамичных игровых и кинематографических сцен без задержек, разрывов кадров. Матовая поверхность предотвращает появление бликов на дисплее, благодаря чему можно удобно работать при ярком естественном или искусственном освещении. Динамики качественно воспроизводят музыкальные композиции, человеческую речь, аудиоэффекты. За счет порта USB можно подсоединить мышь или клавиатуру, колонки, внешний накопитель. Монитор Irbis SmartView 27 ISM27QIDL оснащен интерфейсами HDMI и DisplayPort для подключения к компьютеру, ноутбуку и передачи изображения в высоком качестве. В зависимости от степени удобства, личных предпочтений можно отрегулировать высоту и угол наклона устройства для комфортного решения рабочих задач, просмотра мультимедийного контента. Благодаря прочной опоре с широким основанием обеспечивается оптимальная устойчивость модели на поверхности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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