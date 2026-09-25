Монитор AOC 24,5" 25G4S
Оригинальный товар
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
310
Яркость
400 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738213
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Характеристики
Бренд
Игровой
Да
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, документация, кабель HDMI - HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
310
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Да
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
560.1х499х240 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х48х16
Вес, кг.
7.54
Описание товара Монитор AOC 24,5" 25G4S
Монитор AOC 25G4S с диагональю 24.5" имеет разрешение 1920?1080 пикселей в формате FULL HD и IPS-матрицу. Частота обновления 310 Гц и время отклика 1 мс GTG подходят для динамичных игр и киберспортивных задач. Модель поддерживает HDR стандарта DisplayHDR 400, расширяя цветовую гамму и повышая яркость изображения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 24"
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Бренд
Игровой
Да
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, документация, кабель HDMI - HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
310
Развернуть
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Да
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
560.1х499х240 мм
Страна производитель
Китай
Монитор AOC 25G4S с диагональю 24.5" имеет разрешение 1920?1080 пикселей в формате FULL HD и IPS-матрицу. Частота обновления 310 Гц и время отклика 1 мс GTG подходят для динамичных игр и киберспортивных задач. Модель поддерживает HDR стандарта DisplayHDR 400, расширяя цветовую гамму и повышая яркость изображения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 24"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 24"
Монитор AOC 24,5" 25G4S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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