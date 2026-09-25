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Монитор AOC 27" Q27G40E купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 27" Q27G40E

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Монитор AOC 27&quot; Q27G40E - фото 1
Монитор AOC 27&quot; Q27G40E - фото 2
Монитор AOC 27&quot; Q27G40E - фото 3
Монитор AOC 27&quot; Q27G40E - фото 4
Монитор AOC 27&quot; Q27G40E - фото 5
Монитор AOC 27&quot; Q27G40E - фото 6
Монитор AOC 27&quot; Q27G40E - фото 7
Монитор AOC 27&quot; Q27G40E - фото 8
Монитор AOC 27&quot; Q27G40E - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
1
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G40E - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G40E - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G40E - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G40E - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G40E - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G40E - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G40E - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G40E - фото 8
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G40E - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 140 руб. 
Начислим 243 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738238
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор AOC 27" Q27G40E
15 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
21
Габаритные размеры с подставкой
613.9х449.7х197.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х48х12
Вес, кг.
10

Описание товара Монитор AOC 27" Q27G40E

Раскройте мощь с помощью монитора AOC Q27G40E [Q27G40E/60] – оружием, которое оснастят как любители, так и домашние геймеры. Готовьтесь к обновлению eSports, как никогда прежде, с дисплеем 27 дюймов и молниеносной панелью IPS. Смотрите, как исчезает эффект размытия движения благодаря времени отклика 0.5 мс и вдохновляющей частоте обновления 180 Гц. Вас ждет действительно оптимальный опыт игры с низкой задержкой ввода. Прощайте ограничения с трехсторонним безрамочным дизайном, предоставляя вам весь боевой театр для ваших игровых приключений. HDR10 поднимет ваш контент на высокий уровень.

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" Q27G40E




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Характеристики
Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
21
Габаритные размеры с подставкой
613.9х449.7х197.6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Раскройте мощь с помощью монитора AOC Q27G40E [Q27G40E/60] – оружием, которое оснастят как любители, так и домашние геймеры. Готовьтесь к обновлению eSports, как никогда прежде, с дисплеем 27 дюймов и молниеносной панелью IPS. Смотрите, как исчезает эффект размытия движения благодаря времени отклика 0.5 мс и вдохновляющей частоте обновления 180 Гц. Вас ждет действительно оптимальный опыт игры с низкой задержкой ввода. Прощайте ограничения с трехсторонним безрамочным дизайном, предоставляя вам весь боевой театр для ваших игровых приключений. HDR10 поднимет ваш контент на высокий уровень.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор AOC 27" Q27G40E - по цене 15140 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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