Монитор Dell 23,8" P2425H
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Характеристики
Описание товара Монитор Dell 23,8" P2425H
Основным преимуществом данной модели является тип матрицы IPS, который обеспечивает высокую четкость изображения, широкие углы обзора и точную передачу цветов. Благодаря битности матрицы 8 бит и подсветке матрицы WLED, вы получите насыщенные и реалистичные цвета на экране. Широкоформатный монитор с разрешением 1920x1080 (16:9) позволит вам наслаждаться качественным изображением и удобным рабочим пространством. Матовая поверхность экрана защитит ваши глаза от бликов и отражений, обеспечивая комфортное зрительное восприятие. Монитор Dell 24" P2425H оснащен креплением на стену VESA 100 x 100 мм, что позволяет установить его в удобном для вас месте и создать оптимальное рабочее пространство. Подключайте свои устройства с помощью разъемов HDMI 1.4 и наслаждайтесь высоким качеством изображения. Блок питания встроенный, что делает монитор более компактным и удобным в использовании. Высокое качество сборки и надежность бренда Dell обеспечат вам долгую и бесперебойную работу монитора.
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Теги товара: с hdmi
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Теги товара: с hdmi
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