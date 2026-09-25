Монитор Acer 27" CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601)
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 27" CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601)
Представьте себе рабочий инструмент и мультимедийный центр, объединенные в безупречном дизайне, который становится продолжением вашего восприятия. Монитор Acer 27" CB272D6bmiprcx — это тщательно продуманное устройство, созданное для тех, кто ценит одновременно высокую производительность, комфорт и универсальность. Его элегантный черный корпус скрывает передовые технологии, готовые преобразить ваш ежедневный опыт взаимодействия с цифровым миром. Центром этого монитора является великолепная 27-дюймовая панель типа IPS, обеспечивающая неизменно точную и яркую цветопередачу под любым углом. Благодаря широким углам обзора в 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали, изображение остается четким и насыщенным, даже если вы смотрите на экран не прямо. Это делает его идеальным решением для совместного просмотра контента или командной работы. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, позволяя полностью сосредоточиться на работе или развлечениях без отвлекающих reflections. Современные развлечения и динамичные игры требуют от монитора мгновенной реакции и плавности картинки. С этим прекрасно справляется частота обновления 120 Гц, которая делает движение на экране невероятно гладким, устраняя размытость и рывки. А благодаря технологии переменной частоты обновления AMD FreeSync, частота монитора синхронизируется с частотой видеокарты, что полностью исключает разрывание изображения и задержки. Моментный отклик матрицы в 1 мс гарантирует, что даже самые быстрые сцены будут отображаться с максимальной четкостью, без шлейфов и артефактов. Забота о здоровье пользователя — один из приоритетов данной модели. Монитор оснащен встроенным фильтром синего света, который уменьшает количество вредного излучения, негативно влияющего на зрение и циркадные ритмы. Это позволяет работать или играть длительное время без излишней усталости глаз. Дополняет эту заботу технология Flicker-Free, которая устраняет мерцание подсветки, создавая максимально комфортные условия для зрения даже в течение многих часов. Этот монитор создан для продуктивной работы. В его верхней части расположена встроенная веб-камера с микрофоном, что делает его готовым решением для деловых видеоконференций, онлайн-обучения или общения с близкими без необходимости подключать внешние устройства. Наличие встроенных динамиков позволяет сэкономить место на столе и наслаждаться звуком без дополнительных колонок.
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Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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