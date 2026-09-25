Top.Mail.Ru
Монитор AOC 27" Q27G42XE купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор AOC 27" Q27G42XE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор AOC 27&quot; Q27G42XE - фото 1
Монитор AOC 27&quot; Q27G42XE - фото 2
Монитор AOC 27&quot; Q27G42XE - фото 3
Монитор AOC 27&quot; Q27G42XE - фото 4
Монитор AOC 27&quot; Q27G42XE - фото 5
Монитор AOC 27&quot; Q27G42XE - фото 6
Монитор AOC 27&quot; Q27G42XE - фото 7
Монитор AOC 27&quot; Q27G42XE - фото 8
Монитор AOC 27&quot; Q27G42XE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G42XE - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G42XE - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G42XE - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G42XE - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G42XE - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G42XE - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G42XE - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G42XE - фото 8
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G42XE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 650 руб. 
Начислим 235 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738240
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор AOC 27" Q27G42XE
14 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
27
Габаритные размеры с подставкой
613.9x449.7x197.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х45х13
Вес, кг.
5

Описание товара Монитор AOC 27" Q27G42XE

Раскройте мощь с помощью монитора AOC Q27G42HE – оружием, которое оснастят как любители, так и домашние геймеры. Готовьтесь к обновлению eSports, как никогда прежде, с дисплеем 27 дюймов, разрешением 2560x1440 и молниеносной панелью IPS. Смотрите, как исчезает эффект размытия движения благодаря времени отклика 0.3 мс и вдохновляющей частоте обновления 200 Гц.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" Q27G42XE




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
27
Габаритные размеры с подставкой
613.9x449.7x197.6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Раскройте мощь с помощью монитора AOC Q27G42HE – оружием, которое оснастят как любители, так и домашние геймеры. Готовьтесь к обновлению eSports, как никогда прежде, с дисплеем 27 дюймов, разрешением 2560x1440 и молниеносной панелью IPS. Смотрите, как исчезает эффект размытия движения благодаря времени отклика 0.3 мс и вдохновляющей частоте обновления 200 Гц.


Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор AOC 27" Q27G42XE - по цене 14650 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...