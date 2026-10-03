Монитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
144
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
Display Port, HDMI х 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 630976
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания, защита зрения
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
144
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
Display Port, HDMI х 2
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Размеры в упаковке, см
67х46х14
Вес, кг.
6
Описание товара Монитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301)
Монитор Acer Nitro VG271UM (UM. HV1EE.301) - это устройство, разработанное специально для геймеров. Монитор обладает диагональю 27 дюймов и разрешением 2560x1440 пикселей. Это обеспечивает четкое и яркое изображение, а также широкие углы обзора - 178 градусов по горизонтали и вертикали. Особенностью монитора является поддержка технологии FreeSync, которая обеспечивает плавность изображения и устраняет разрывы между кадрами. Время отклика составляет всего 0,5 мс, что позволяет избежать размытия изображения при быстром движении объектов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 144 Гц, большие, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 150 руб.3788 руб. в СплитМонитор AOC 23.8" 24B3CA2
-
В наличииЦена 15 260 руб.3815 руб. в СплитМонитор Samsung 27" F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI)
-
В наличииЦена 15 270 руб.3818 руб. в СплитМонитор Philips 23.8" 24B2U4301 черный IPS LED
-
В наличииЦена 15 320 руб.3830 руб. в СплитМонитор LG 27" 27G440A-B
-
В наличииЦена 15 370 руб.3843 руб. в СплитМонитор Acer 27'' B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05)
-
В наличииЦена 15 640 руб.3910 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27B2N3500J
-
В наличииЦена 15 800 руб.3950 руб. в СплитМонитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1)
-
В наличииЦена 15 900 руб.3975 руб. в СплитМонитор LG 23,8" 24GS65F-B
-
В наличииЦена 15 920 руб.3980 руб. в СплитМонитор Dell 23,8" P2425H
-
В наличииЦена 16 440 руб.4110 руб. в СплитМонитор Acer 27'' CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304)
-
В наличииЦена 16 440 руб.4110 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27E4U
-
В наличииЦена 16 630 руб.4158 руб. в СплитМонитор Irbis 27'' Black (ISM27QIDL)
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания, защита зрения
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
144
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
Display Port, HDMI х 2
Развернуть
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Монитор Acer Nitro VG271UM (UM. HV1EE.301) - это устройство, разработанное специально для геймеров. Монитор обладает диагональю 27 дюймов и разрешением 2560x1440 пикселей. Это обеспечивает четкое и яркое изображение, а также широкие углы обзора - 178 градусов по горизонтали и вертикали. Особенностью монитора является поддержка технологии FreeSync, которая обеспечивает плавность изображения и устраняет разрывы между кадрами. Время отклика составляет всего 0,5 мс, что позволяет избежать размытия изображения при быстром движении объектов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 144 Гц, большие, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 144 Гц, большие, с колонками
Монитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301)