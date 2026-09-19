Описание товара Монитор AOC 31,5" Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4)

Монитор AOC Q32V4 - 31,5-дюймовый QHD-дисплей на IPS-матрице с частотой до 75 Гц, ориентированный на работу и повседневное использование дома или в офисе, где важны площадь экрана и комфорт для глаз. Это универсальный вариант для тех, кому нужен крупный плоский монитор с хорошими углами обзора и поддержкой Adaptive Sync без акцента на киберспорт.

Для кого и под какие задачи

Q32V4 подойдёт для офисной работы с документами и таблицами, одновременной работы в нескольких окнах, обучения и мультимедийного контента в разрешении 2560?1440. Плотность пикселей на 31,5″ даёт более детализированную картинку по сравнению с классическим 24″ Full HD, что удобно для аналитиков, разработчиков, менеджеров и домашних пользователей, которым нужен просторный рабочий стол.

Картинка и параметры дисплея

IPS-панель с матовым покрытием, яркостью около 250 кд/м? и типовой контрастностью обеспечивает широкие углы обзора и предсказуемую цветопередачу для офисных и базовых графических задач. Разрешение QHD при диагонали 31,5? даёт комфортное соотношение масштаба интерфейса и площади, позволяя уменьшить зум без потери читаемости и работать с более крупными таблицами и таймлайнами.

Подключения и удобство

Монитор оснащён HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, что упрощает подключение к современным видеокартам и ноутбукам, а также имеет аудиовыход 3,5 мм и встроенные динамики для базового звука. Поддержка Adaptive Sync и частота до 75 Гц делают прокрутку и повседневные анимации более плавными, чем на классических 60 Гц, а VESA-крепление 100x100 мм позволяет использовать настенные и настольные кронштейны.

Важные нюансы перед покупкой

Q32V4 рассчитан прежде всего на офис и универсальное использование: частоты 75 Гц и отклика IPS достаточно для казуальных игр, но не ориентированы на киберспорт и максимальную соревновательную скорость. Перед покупкой стоит учесть потребность в рабочем пространстве стола под 31,5″ монитор и подобрать расстояние до глаз около 70-80 см, а также убедиться, что видеокарта комфортно тянет QHD-разрешение во всех нужных сценариях.