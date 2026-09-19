Монитор AOC 31,5" Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 31,5" Q32V4 IPS LEDl Black-Red (Q32V4)
Монитор AOC Q32V4 - 31,5-дюймовый QHD-дисплей на IPS-матрице с частотой до 75 Гц, ориентированный на работу и повседневное использование дома или в офисе, где важны площадь экрана и комфорт для глаз. Это универсальный вариант для тех, кому нужен крупный плоский монитор с хорошими углами обзора и поддержкой Adaptive Sync без акцента на киберспорт.
Для кого и под какие задачи
Q32V4 подойдёт для офисной работы с документами и таблицами, одновременной работы в нескольких окнах, обучения и мультимедийного контента в разрешении 2560?1440. Плотность пикселей на 31,5″ даёт более детализированную картинку по сравнению с классическим 24″ Full HD, что удобно для аналитиков, разработчиков, менеджеров и домашних пользователей, которым нужен просторный рабочий стол.
Картинка и параметры дисплея
IPS-панель с матовым покрытием, яркостью около 250 кд/м? и типовой контрастностью обеспечивает широкие углы обзора и предсказуемую цветопередачу для офисных и базовых графических задач. Разрешение QHD при диагонали 31,5? даёт комфортное соотношение масштаба интерфейса и площади, позволяя уменьшить зум без потери читаемости и работать с более крупными таблицами и таймлайнами.
Подключения и удобство
Монитор оснащён HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, что упрощает подключение к современным видеокартам и ноутбукам, а также имеет аудиовыход 3,5 мм и встроенные динамики для базового звука. Поддержка Adaptive Sync и частота до 75 Гц делают прокрутку и повседневные анимации более плавными, чем на классических 60 Гц, а VESA-крепление 100x100 мм позволяет использовать настенные и настольные кронштейны.
Важные нюансы перед покупкой
Q32V4 рассчитан прежде всего на офис и универсальное использование: частоты 75 Гц и отклика IPS достаточно для казуальных игр, но не ориентированы на киберспорт и максимальную соревновательную скорость. Перед покупкой стоит учесть потребность в рабочем пространстве стола под 31,5″ монитор и подобрать расстояние до глаз около 70-80 см, а также убедиться, что видеокарта комфортно тянет QHD-разрешение во всех нужных сценариях.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
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Монитор AOC Q32V4 - 31,5-дюймовый QHD-дисплей на IPS-матрице с частотой до 75 Гц, ориентированный на работу и повседневное использование дома или в офисе, где важны площадь экрана и комфорт для глаз. Это универсальный вариант для тех, кому нужен крупный плоский монитор с хорошими углами обзора и поддержкой Adaptive Sync без акцента на киберспорт.
Для кого и под какие задачи
Q32V4 подойдёт для офисной работы с документами и таблицами, одновременной работы в нескольких окнах, обучения и мультимедийного контента в разрешении 2560?1440. Плотность пикселей на 31,5″ даёт более детализированную картинку по сравнению с классическим 24″ Full HD, что удобно для аналитиков, разработчиков, менеджеров и домашних пользователей, которым нужен просторный рабочий стол.
Картинка и параметры дисплея
IPS-панель с матовым покрытием, яркостью около 250 кд/м? и типовой контрастностью обеспечивает широкие углы обзора и предсказуемую цветопередачу для офисных и базовых графических задач. Разрешение QHD при диагонали 31,5? даёт комфортное соотношение масштаба интерфейса и площади, позволяя уменьшить зум без потери читаемости и работать с более крупными таблицами и таймлайнами.
Подключения и удобство
Монитор оснащён HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, что упрощает подключение к современным видеокартам и ноутбукам, а также имеет аудиовыход 3,5 мм и встроенные динамики для базового звука. Поддержка Adaptive Sync и частота до 75 Гц делают прокрутку и повседневные анимации более плавными, чем на классических 60 Гц, а VESA-крепление 100x100 мм позволяет использовать настенные и настольные кронштейны.
Важные нюансы перед покупкой
Q32V4 рассчитан прежде всего на офис и универсальное использование: частоты 75 Гц и отклика IPS достаточно для казуальных игр, но не ориентированы на киберспорт и максимальную соревновательную скорость. Перед покупкой стоит учесть потребность в рабочем пространстве стола под 31,5″ монитор и подобрать расстояние до глаз около 70-80 см, а также убедиться, что видеокарта комфортно тянет QHD-разрешение во всех нужных сценариях.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
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