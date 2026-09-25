Монитор LG 29" 29U531A-W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
29
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1080
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738141
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
монитор, подставка, блок питания, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
29
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1080
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
USB Type-C, DisplayPort, HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
25
Габаритные размеры с подставкой
688.5x408.7x220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х39х13
Вес, кг.
6.7
Описание товара Монитор LG 29" 29U531A-W
Монитор LG UltraWide 29U531A-W [29U531A-W.ARUZ] с диагональю экрана 29" выполнен в черном корпусе. Это игровое устройство с IPS-панелью в основе. Поддерживая частоту 100 Гц, она обеспечивает мгновенную смену кадров для высокой игровой производительности и плавности процесса игры. Технология HDR10 с sRGB 99% и разрешение 2560x1080 позволяют погрузиться в происходящее на экране, наслаждаясь реалистичными цветами.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
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Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
монитор, подставка, блок питания, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
29
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1080
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
USB Type-C, DisplayPort, HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
25
Габаритные размеры с подставкой
688.5x408.7x220 мм
Страна производитель
Китай
Монитор LG UltraWide 29U531A-W [29U531A-W.ARUZ] с диагональю экрана 29" выполнен в черном корпусе. Это игровое устройство с IPS-панелью в основе. Поддерживая частоту 100 Гц, она обеспечивает мгновенную смену кадров для высокой игровой производительности и плавности процесса игры. Технология HDR10 с sRGB 99% и разрешение 2560x1080 позволяют погрузиться в происходящее на экране, наслаждаясь реалистичными цветами.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
Монитор LG 29" 29U531A-W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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