Монитор IRBIS SMARTVIEW 27'' (IMVW27QIDR)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 600107
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
8
Описание товара Монитор IRBIS SMARTVIEW 27'' (IMVW27QIDR)
27-дюймовый игровой монитор HDR с разрешением 2560x1440 и сверхбыстрой частотой обновления 75 Гц.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 950 руб.3488 руб. в СплитМонитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1)
-
В наличииЦена 14 320 руб.3580 руб. в СплитМонитор Acer 27" CB272D6bmiprcx (UM.HB7CD.601)
-
В наличииЦена 14 650 руб.3663 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G42XE
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27M2N3500PF
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G40E
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012)
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитМонитор MSI 27" Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218)
-
В наличииЦена 15 260 руб.3815 руб. в СплитМонитор Samsung 27" F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI)
-
В наличииЦена 15 320 руб.3830 руб. в СплитМонитор LG 27" 27G440A-B
-
В наличииЦена 15 370 руб.3843 руб. в СплитМонитор Acer 27'' B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05)
-
В наличииЦена 15 700 руб.3925 руб. в СплитМонитор AOC 27" Professional 27P2Q черный
-
В наличииЦена 15 900 руб.3975 руб. в СплитМонитор LG 23,8" 24GS65F-B
27-дюймовый игровой монитор HDR с разрешением 2560x1440 и сверхбыстрой частотой обновления 75 Гц.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор IRBIS SMARTVIEW 27'' (IMVW27QIDR) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор IRBIS SMARTVIEW 27'' (IMVW27QIDR)