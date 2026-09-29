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Монитор AOC 27" Professional 27P2Q черный купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 27" Professional 27P2Q черный

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Монитор AOC 27&quot; Professional 27P2Q черный - фото 2
Монитор AOC 27&quot; Professional 27P2Q черный - фото 3
Монитор AOC 27&quot; Professional 27P2Q черный - фото 4
Монитор AOC 27&quot; Professional 27P2Q черный - фото 5
Монитор AOC 27&quot; Professional 27P2Q черный - фото 6
Монитор AOC 27&quot; Professional 27P2Q черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000 :1, динамическая контрастность - 50000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
  • Монитор AOC 27&quot; Professional 27P2Q черный - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; Professional 27P2Q черный - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; Professional 27P2Q черный - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; Professional 27P2Q черный - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; Professional 27P2Q черный - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; Professional 27P2Q черный - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; Professional 27P2Q черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395996
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Особенности
угол поворота -90°/+90°, регулировка пустоты
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000 :1, динамическая контрастность - 50000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х48х16
Вес, кг.
7.75

Описание товара Монитор AOC 27" Professional 27P2Q черный

Монитор AOC впечатляет своими характеристиками, создавая идеальное решение как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 27 дюймов, он обеспечивает погружающий опыт благодаря разрешению 1920x1080 и соотношению сторон 16:9. IPS-матрица гарантирует отличную цветопередачу и широкие углы обзора, сохраняя изображение ярким и четким под любым углом. Монитор оснащён рядом полезных функций, включая USB-концентратор, который упрощает подключение периферийных устройств, и встроенными динамиками, обеспечивающими качественное аудио без дополнительных аксессуаров. Время отклика составляет всего 4 мс, что минимизирует задержки и обеспечивает плавный игровой процесс. Экран с матовым покрытием снижает блики и улучшает видимость в ярко освещённых помещениях, а частота обновления 75 Гц способствует более плавному отображению движущихся объектов. Стандарт крепления VESA 100x100 позволяет легко монтировать монитор на стену или специальное крепление, освобождая пространство на рабочем столе. Дополнительное удобство приносит наличие HDMI-разъёма, обеспечивающего простое подключение к различным устройствам. Совместимость с технологией динамического обновления делает изображение более плавным и предотвращает разрывы экрана, улучшая общее качество отображения. При весе 7,6 кг с подставкой, монитор от AOC сочетает в себе функциональность и эргономичный дизайн, идеально подходя для задач разного уровня сложности.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" Professional 27P2Q черный




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Особенности
угол поворота -90°/+90°, регулировка пустоты
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000 :1, динамическая контрастность - 50000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
Развернуть
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC впечатляет своими характеристиками, создавая идеальное решение как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 27 дюймов, он обеспечивает погружающий опыт благодаря разрешению 1920x1080 и соотношению сторон 16:9. IPS-матрица гарантирует отличную цветопередачу и широкие углы обзора, сохраняя изображение ярким и четким под любым углом. Монитор оснащён рядом полезных функций, включая USB-концентратор, который упрощает подключение периферийных устройств, и встроенными динамиками, обеспечивающими качественное аудио без дополнительных аксессуаров. Время отклика составляет всего 4 мс, что минимизирует задержки и обеспечивает плавный игровой процесс. Экран с матовым покрытием снижает блики и улучшает видимость в ярко освещённых помещениях, а частота обновления 75 Гц способствует более плавному отображению движущихся объектов. Стандарт крепления VESA 100x100 позволяет легко монтировать монитор на стену или специальное крепление, освобождая пространство на рабочем столе. Дополнительное удобство приносит наличие HDMI-разъёма, обеспечивающего простое подключение к различным устройствам. Совместимость с технологией динамического обновления делает изображение более плавным и предотвращает разрывы экрана, улучшая общее качество отображения. При весе 7,6 кг с подставкой, монитор от AOC сочетает в себе функциональность и эргономичный дизайн, идеально подходя для задач разного уровня сложности.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Отзывы


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