Монитор AOC 27" Professional 27P2Q черный
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 27" Professional 27P2Q черный
Монитор AOC впечатляет своими характеристиками, создавая идеальное решение как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 27 дюймов, он обеспечивает погружающий опыт благодаря разрешению 1920x1080 и соотношению сторон 16:9. IPS-матрица гарантирует отличную цветопередачу и широкие углы обзора, сохраняя изображение ярким и четким под любым углом. Монитор оснащён рядом полезных функций, включая USB-концентратор, который упрощает подключение периферийных устройств, и встроенными динамиками, обеспечивающими качественное аудио без дополнительных аксессуаров. Время отклика составляет всего 4 мс, что минимизирует задержки и обеспечивает плавный игровой процесс. Экран с матовым покрытием снижает блики и улучшает видимость в ярко освещённых помещениях, а частота обновления 75 Гц способствует более плавному отображению движущихся объектов. Стандарт крепления VESA 100x100 позволяет легко монтировать монитор на стену или специальное крепление, освобождая пространство на рабочем столе. Дополнительное удобство приносит наличие HDMI-разъёма, обеспечивающего простое подключение к различным устройствам. Совместимость с технологией динамического обновления делает изображение более плавным и предотвращает разрывы экрана, улучшая общее качество отображения. При весе 7,6 кг с подставкой, монитор от AOC сочетает в себе функциональность и эргономичный дизайн, идеально подходя для задач разного уровня сложности.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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