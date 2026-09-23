Монитор AOC 27" 27B3CF2
Оригинальный товар
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738227
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Характеристики
Бренд
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, подставка, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI x 1, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
35
Габаритные размеры с подставкой
616.6x508.6x229.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х48х16
Вес, кг.
8.85
Описание товара Монитор AOC 27" 27B3CF2
Монитор AOC 27B3CF2 с 27-дюймовым матовым дисплеем имеет трехсторонний безрамочный дизайн и регулируется по наклону и высоте. Максимальное разрешение экрана составляет 1920x1080 пикс. при частоте обновления 100 Гц сочетается с поддержкой технологии Adaptive-Sync. Технологии Flicker Free и Low Blue Light приняты заботиться о защите зрения. AOC 27B3CF2 дополнен встроенной акустической системой мощностью 4 Вт. Также у него есть разъем для подключения наушников. За счет VESA-крепления монитор можно расположить на стене.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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Бренд
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, подставка, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI x 1, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
35
Габаритные размеры с подставкой
616.6x508.6x229.8 мм
Страна производитель
Китай
Монитор AOC 27B3CF2 с 27-дюймовым матовым дисплеем имеет трехсторонний безрамочный дизайн и регулируется по наклону и высоте. Максимальное разрешение экрана составляет 1920x1080 пикс. при частоте обновления 100 Гц сочетается с поддержкой технологии Adaptive-Sync. Технологии Flicker Free и Low Blue Light приняты заботиться о защите зрения. AOC 27B3CF2 дополнен встроенной акустической системой мощностью 4 Вт. Также у него есть разъем для подключения наушников. За счет VESA-крепления монитор можно расположить на стене.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
Монитор AOC 27" 27B3CF2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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