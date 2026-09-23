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Монитор Xiaomi 27" A27Qi 2026 купить с доставкой в Москве
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Монитор Xiaomi 27" A27Qi 2026

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Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 1
Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 2
Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 3
Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 4
Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 5
Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 6
Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 7
Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 8
Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 9
Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 10
Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 11
Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 12
Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 13
Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 14
Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 15
Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 16
Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 17
Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 18
Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
6
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 1
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 2
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 3
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 4
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 5
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 6
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 7
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 8
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 9
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 10
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 11
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 12
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 13
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 14
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 15
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 16
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 17
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 18
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27Qi 2026 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738301
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Комплектация
Монитор, подставка, блок питания, документация
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
6
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
36
Габаритные размеры с подставкой
612.94x476.7x169.8 мм
Размеры в упаковке, см
69х44х14
Вес, кг.
5.5

Описание товара Монитор Xiaomi 27" A27Qi 2026

Монитор



Теги товара: 120 Гц

Отзывы о товаре Монитор Xiaomi 27" A27Qi 2026




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Комплектация
Монитор, подставка, блок питания, документация
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Развернуть
Время отклика
6
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
36
Габаритные размеры с подставкой
612.94x476.7x169.8 мм
Описание
Монитор


Теги товара: 120 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Xiaomi 27" A27Qi 2026 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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