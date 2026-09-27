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Монитор Asus 23.8" VA24EQSB (90LM056F-B04170) купить с доставкой в Москве
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Монитор Asus 23.8" VA24EQSB (90LM056F-B04170)

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Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB (90LM056F-B01170) - фото 1
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB (90LM056F-B01170) - фото 2
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB (90LM056F-B01170) - фото 3
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB (90LM056F-B01170) - фото 4
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB (90LM056F-B01170) - фото 5
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB (90LM056F-B01170) - фото 6
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB (90LM056F-B01170) - фото 7
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB (90LM056F-B01170) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB (90LM056F-B01170) - фото 1
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB (90LM056F-B01170) - фото 2
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB (90LM056F-B01170) - фото 3
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB (90LM056F-B01170) - фото 4
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB (90LM056F-B01170) - фото 5
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB (90LM056F-B01170) - фото 6
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB (90LM056F-B01170) - фото 7
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB (90LM056F-B01170) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
11 340 руб.  19 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602250
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
7.2

Описание товара Монитор Asus 23.8" VA24EQSB (90LM056F-B04170)

Монитор ASUS VA24EQSB – стильная модель с 23.8-дюймовым экраном. Функциональная подставка легко наклоняется и поворачивается даже на 90°. Прибор оснащен двумя динамиками по 2 Вт, двумя USB-портами, стандартным выходом для наушников и тремя видеоинтерфейсами. Устройство ASUS VVA24EQSB можно снимать с подставки для настенного монтажа. Вы останетесь довольны углом обзора высоким качеством графики и цветовым охватом. Предусматривается наличие матового покрытия для устранения бликов и технологии защиты зрения.

Отзывы о товаре Монитор Asus 23.8" VA24EQSB (90LM056F-B04170)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Описание
Монитор ASUS VA24EQSB – стильная модель с 23.8-дюймовым экраном. Функциональная подставка легко наклоняется и поворачивается даже на 90°. Прибор оснащен двумя динамиками по 2 Вт, двумя USB-портами, стандартным выходом для наушников и тремя видеоинтерфейсами. Устройство ASUS VVA24EQSB можно снимать с подставки для настенного монтажа. Вы останетесь довольны углом обзора высоким качеством графики и цветовым охватом. Предусматривается наличие матового покрытия для устранения бликов и технологии защиты зрения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 23.8" VA24EQSB (90LM056F-B04170) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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