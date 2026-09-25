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Монитор LG 29" 29U511A-B купить с доставкой в Москве
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Монитор LG 29" 29U511A-B

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Монитор LG 29&quot; 29U511A-B - фото 2
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Монитор LG 29&quot; 29U511A-B - фото 5
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Монитор LG 29&quot; 29U511A-B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
29
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1080
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор LG 29&quot; 29U511A-B - фото 1
  • Монитор LG 29&quot; 29U511A-B - фото 2
  • Монитор LG 29&quot; 29U511A-B - фото 3
  • Монитор LG 29&quot; 29U511A-B - фото 4
  • Монитор LG 29&quot; 29U511A-B - фото 5
  • Монитор LG 29&quot; 29U511A-B - фото 6
  • Монитор LG 29&quot; 29U511A-B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738140
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
расширенный динамический диапазон (HDR)
Комплектация
монитор, подставка, кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
29
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1080
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
688.5x408.7x220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х39х12
Вес, кг.
6.5

Описание товара Монитор LG 29" 29U511A-B

Монитор LG UltraWide 29U511A-B с диагональю 29" расширяет рабочее пространство благодаря соотношению сторон 21:9 и разрешению 2560?1080 пикселей. Модель оснащена IPS-матрицей с углами обзора 178° по горизонтали и вертикали. Частота обновления 100 Гц делает изображение плавнее, что важно для офисных задач и мультимедийного контента.



Теги товара: большие

Отзывы о товаре Монитор LG 29" 29U511A-B




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
расширенный динамический диапазон (HDR)
Комплектация
монитор, подставка, кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
29
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1080
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
688.5x408.7x220 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор LG UltraWide 29U511A-B с диагональю 29" расширяет рабочее пространство благодаря соотношению сторон 21:9 и разрешению 2560?1080 пикселей. Модель оснащена IPS-матрицей с углами обзора 178° по горизонтали и вертикали. Частота обновления 100 Гц делает изображение плавнее, что важно для офисных задач и мультимедийного контента.


Теги товара: большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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