Монитор AOC 27" 27E4U
Оригинальный товар
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738230
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Характеристики
Бренд
Изогнутый экран
нет
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
15
Габаритные размеры с подставкой
616 x 399 x 222 мм
Размеры в упаковке, см
73х47х13
Вес, кг.
6
Описание товара Монитор AOC 27" 27E4U
Монитор 27E4U оснащен 27-дюймовым дисплеем с разрешением FHD и частотой обновления 120 Гц и обеспечивает четкое и плавное изображение для лучшего просмотра на мониторе. Регулируемая по высоте подставка (HAS) обеспечивает необходимую эргономическую гибкость, а аппаратная функция подавления синего свечения помогает снизить нагрузку на глаза при длительном использовании. Благодаря технологии Adaptive Sync, обеспечивающей максимальную производительность, и пятилетней гарантии на долгосрочную надежность, этот монитор станет практичным и надежным дополнением к любому рабочему месту.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Бренд
Изогнутый экран
нет
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
15
Габаритные размеры с подставкой
616 x 399 x 222 мм
Монитор 27E4U оснащен 27-дюймовым дисплеем с разрешением FHD и частотой обновления 120 Гц и обеспечивает четкое и плавное изображение для лучшего просмотра на мониторе. Регулируемая по высоте подставка (HAS) обеспечивает необходимую эргономическую гибкость, а аппаратная функция подавления синего свечения помогает снизить нагрузку на глаза при длительном использовании. Благодаря технологии Adaptive Sync, обеспечивающей максимальную производительность, и пятилетней гарантии на долгосрочную надежность, этот монитор станет практичным и надежным дополнением к любому рабочему месту.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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