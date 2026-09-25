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Монитор MSI 27" MAG 272F (9S6-3CE51T-007) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 27" MAG 272F (9S6-3CE51T-007)

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Монитор MSI 27&quot; MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - фото 1
Монитор MSI 27&quot; MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - фото 2
Монитор MSI 27&quot; MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - фото 3
Монитор MSI 27&quot; MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - фото 4
Монитор MSI 27&quot; MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - фото 5
Монитор MSI 27&quot; MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - фото 6
Монитор MSI 27&quot; MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - фото 7
Монитор MSI 27&quot; MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - фото 8
Монитор MSI 27&quot; MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - фото 1
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - фото 2
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - фото 3
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - фото 4
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - фото 5
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - фото 6
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - фото 7
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - фото 8
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 390 руб. 
Начислим 199 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738159
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор MSI 27" MAG 272F (9S6-3CE51T-007)
12 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0b x2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
612.6x440x249.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х44х12
Вес, кг.
6.2

Описание товара Монитор MSI 27" MAG 272F (9S6-3CE51T-007)

Монитор MSI MAG 272F X24 оснащён панелью 1920 ? 1080 (FHD), частотой обновления 240 Гц и быстрым откликом 0,5 мс (GtG, мин.). Он поддерживает HDR, улучшая детализацию изображения за счёт настройки контраста и теней. Разработан для динамичных FPS, ролевых игр от первого лица, MMORPG, а также авиасимуляторов и гоночных игр. MSI MAG 272F X24 выводит повседневный гейминг на высокий уровень и открывает игрокам больше, чем просто картинку.



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор MSI 27" MAG 272F (9S6-3CE51T-007)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0b x2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
612.6x440x249.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI MAG 272F X24 оснащён панелью 1920 ? 1080 (FHD), частотой обновления 240 Гц и быстрым откликом 0,5 мс (GtG, мин.). Он поддерживает HDR, улучшая детализацию изображения за счёт настройки контраста и теней. Разработан для динамичных FPS, ролевых игр от первого лица, MMORPG, а также авиасимуляторов и гоночных игр. MSI MAG 272F X24 выводит повседневный гейминг на высокий уровень и открывает игрокам больше, чем просто картинку.


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор MSI 27" MAG 272F (9S6-3CE51T-007) - по цене 12390 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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