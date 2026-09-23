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Монитор Acer 27" CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer 27" CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06)

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Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 1
Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 2
Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 3
Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 4
Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 5
Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 6
Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 7
Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 8
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
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  • Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 8
  • Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 9
  • Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 10
  • Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 11
  • Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 12
  • Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 13
  • Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 14
  • Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 15
  • Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 16
  • Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 17
  • Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 18
  • Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 19
  • Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 20
  • Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 21
  • Монитор Acer 27&quot; CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738099
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
защита зрения, функция "картинка в картинке"
Комплектация
Монитор, подставка, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
85
Габаритные размеры с подставкой
613.8х552.5х245.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х51х12
Вес, кг.
9

Описание товара Монитор Acer 27" CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06)

Представляем монитор Acer CB272UGbmiiprx Vero — идеальный баланс производительности, чёткости и экологической ответственности для вашего рабочего места и отдыха. Его диагональ в двадцать семь дюймов с разрешением 2560 на 1440 пикселей открывает невероятно детализированную картину, где каждый элемент изображения остаётся кристально чистым, а широкий экран позволяет комфортно работать с несколькими окнами одновременно или полностью погружаться в игровые миры. Сердцем этого монитора является высококачественная IPS-матрица с глубиной цвета восемь бит, способная отображать до 16,7 миллионов оттенков. Благодаря этому вы получаете насыщенные, реалистичные цвета и стабильную цветопередачу под любым углом — как по горизонтали, так и по вертикали обзор достигает впечатляющих 178 градусов. Матовая поверхность экрана надёжно гасит блики, позволяя сосредоточиться на контенте даже в ярко освещённой комнате. А поддержка технологии HDR10 добавляет изображению глубины, расширяя динамический диапазон и делая тени более проработанными, а светлые участки — более яркими. Для плавности, которая важна в динамичных играх и при просмотре видео, монитор предлагает частоту обновления 120 герц и молниеносное время отклика в одну миллисекунду. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync синхронизирует кадры монитора с вашей видеокартой, полностью устраняя разрывание картинки и рывки. Высокая яркость в 350 кандел на квадратный метр и контрастность 1500 к одному, дополненная динамической контрастностью, гарантируют сочное и выразительное изображение в любой сцене. Забота о вашем комфорте и здоровье лежит в основе разработки. Монитор оснащён встроенным фильтром синего света и полностью лишён мерцания подсветки благодаря технологии Flicker-free, что значительно снижает нагрузку на глаза при длительном использовании. Эргономичная подставка обеспечивает максимальную гибкость настройки: вы можете регулировать высоту экрана в диапазоне до 165 миллиметров, наклонять его на угол от минус пяти до плюс тридцати пяти градусов и даже повернуть на 90 градусов для работы с портретным контентом. При необходимости монитор можно установить на кронштейн с помощью стандартного крепления VESA 100 на 100 миллиметров.



Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 27" CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
защита зрения, функция "картинка в картинке"
Комплектация
Монитор, подставка, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
85
Габаритные размеры с подставкой
613.8х552.5х245.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем монитор Acer CB272UGbmiiprx Vero — идеальный баланс производительности, чёткости и экологической ответственности для вашего рабочего места и отдыха. Его диагональ в двадцать семь дюймов с разрешением 2560 на 1440 пикселей открывает невероятно детализированную картину, где каждый элемент изображения остаётся кристально чистым, а широкий экран позволяет комфортно работать с несколькими окнами одновременно или полностью погружаться в игровые миры. Сердцем этого монитора является высококачественная IPS-матрица с глубиной цвета восемь бит, способная отображать до 16,7 миллионов оттенков. Благодаря этому вы получаете насыщенные, реалистичные цвета и стабильную цветопередачу под любым углом — как по горизонтали, так и по вертикали обзор достигает впечатляющих 178 градусов. Матовая поверхность экрана надёжно гасит блики, позволяя сосредоточиться на контенте даже в ярко освещённой комнате. А поддержка технологии HDR10 добавляет изображению глубины, расширяя динамический диапазон и делая тени более проработанными, а светлые участки — более яркими. Для плавности, которая важна в динамичных играх и при просмотре видео, монитор предлагает частоту обновления 120 герц и молниеносное время отклика в одну миллисекунду. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync синхронизирует кадры монитора с вашей видеокартой, полностью устраняя разрывание картинки и рывки. Высокая яркость в 350 кандел на квадратный метр и контрастность 1500 к одному, дополненная динамической контрастностью, гарантируют сочное и выразительное изображение в любой сцене. Забота о вашем комфорте и здоровье лежит в основе разработки. Монитор оснащён встроенным фильтром синего света и полностью лишён мерцания подсветки благодаря технологии Flicker-free, что значительно снижает нагрузку на глаза при длительном использовании. Эргономичная подставка обеспечивает максимальную гибкость настройки: вы можете регулировать высоту экрана в диапазоне до 165 миллиметров, наклонять его на угол от минус пяти до плюс тридцати пяти градусов и даже повернуть на 90 градусов для работы с портретным контентом. При необходимости монитор можно установить на кронштейн с помощью стандартного крепления VESA 100 на 100 миллиметров.


Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками
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Отзывы


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