Монитор MSI 27" MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 27" MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022)
Монитор MSI MAG 275QF черного цвета получил экран диагональю 27” с разрешением 2560x1440 и технологией адаптивной синхронизацией кадров Adaptive-Sync, который воспроизводит динамичные сцены в видео и играх плавно и без разрывов, это делает модель подходящей для геймеров и для тех, кто работает с графикой. Монитор MSI MAG 275QF получил базовый набор интерфейсов — порты DisplayPort, HDMI для подключения компьютера, ноутбука, игровой приставки, телевизора, а также аудиовыход для подсоединения игровой гарнитуры и обычных наушников. Технология Flicker Free снижает мерцание и защищает глаза от переутомления, а алгоритмы Low Blue Light отфильтровывают синее свечение, которое негативно влияет на зрение.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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