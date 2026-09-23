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Монитор AOC 27" Q27G42HE купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 27" Q27G42HE

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Монитор AOC 27&quot; Q27G42HE - фото 1
Монитор AOC 27&quot; Q27G42HE - фото 2
Монитор AOC 27&quot; Q27G42HE - фото 3
Монитор AOC 27&quot; Q27G42HE - фото 4
Монитор AOC 27&quot; Q27G42HE - фото 5
Монитор AOC 27&quot; Q27G42HE - фото 6
Монитор AOC 27&quot; Q27G42HE - фото 7
Монитор AOC 27&quot; Q27G42HE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200 :1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
350 Кд/м?
Время отклика
0.5
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G42HE - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G42HE - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G42HE - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G42HE - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G42HE - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G42HE - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G42HE - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G42HE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738239
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Характеристики

Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200 :1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
613.9 x 449.7 x 197.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х48х15
Вес, кг.
7.2

Описание товара Монитор AOC 27" Q27G42HE

Раскройте мощь с помощью монитора AOC Q27G42HE – оружием, которое оснастят как любители, так и домашние геймеры. Готовьтесь к обновлению eSports, как никогда прежде, с дисплеем 27 дюймов, разрешением 2560x1440 и молниеносной панелью IPS. Смотрите, как исчезает эффект размытия движения благодаря времени отклика 0.3 мс и вдохновляющей частоте обновления 200 Гц.



Теги товара: с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" Q27G42HE




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Характеристики
Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200 :1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
NVIDIA G-SYNC
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
613.9 x 449.7 x 197.6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Раскройте мощь с помощью монитора AOC Q27G42HE – оружием, которое оснастят как любители, так и домашние геймеры. Готовьтесь к обновлению eSports, как никогда прежде, с дисплеем 27 дюймов, разрешением 2560x1440 и молниеносной панелью IPS. Смотрите, как исчезает эффект размытия движения благодаря времени отклика 0.3 мс и вдохновляющей частоте обновления 200 Гц.


Теги товара: с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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