Монитор Philips 27" 27E1N1300AE/01
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 360 руб.
В наличии
Код товара: 738198
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16 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор с подставкой, кабель HDMI, кабель USB-C/C, кабель питания, пользовательская документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI 1.4, USB Type-C, разъемов для наушников
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
18.8
Габаритные размеры с подставкой
617x483x220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х42х16
Вес, кг.
8
Описание товара Монитор Philips 27" 27E1N1300AE/01
Монитор Philips 27E1N1300AE диагональю 27 дюймов с разрешением 1920x1080 пикс обеспечивает четкое и детализированное изображение. Яркость составляет 250 кд/м?, а контрастность – 1300:1. Это необходимо для четкого отображения с хорошей цветопередачей. Монитор имеет углы обзора 178°/178° по вертикали и горизонтали, что обеспечивает широкую область просмотра из разных точек помещения. Порты Type-C и HDMI позволяет подключать монитор Philips 27E1N1300AE к различным устройствам, включая компьютеры, ноутбуки и игровые приставки. Технология LowBlue предусмотрена для снижения уровня синего света, а Flicker-Free – для уменьшения мерцания экрана.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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Бренд
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор с подставкой, кабель HDMI, кабель USB-C/C, кабель питания, пользовательская документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI 1.4, USB Type-C, разъемов для наушников
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
18.8
Габаритные размеры с подставкой
617x483x220 мм
Страна производитель
Китай
Монитор Philips 27E1N1300AE диагональю 27 дюймов с разрешением 1920x1080 пикс обеспечивает четкое и детализированное изображение. Яркость составляет 250 кд/м?, а контрастность – 1300:1. Это необходимо для четкого отображения с хорошей цветопередачей. Монитор имеет углы обзора 178°/178° по вертикали и горизонтали, что обеспечивает широкую область просмотра из разных точек помещения. Порты Type-C и HDMI позволяет подключать монитор Philips 27E1N1300AE к различным устройствам, включая компьютеры, ноутбуки и игровые приставки. Технология LowBlue предусмотрена для снижения уровня синего света, а Flicker-Free – для уменьшения мерцания экрана.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
Купить Монитор Philips 27" 27E1N1300AE/01 - по цене 16360 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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