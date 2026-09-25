Монитор AOC 27" Q27P3QW
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 27" Q27P3QW
Монитор AOC Q27P3QW выполнен в черном корпусе с диагональю экрана 27. Это функциональный мультимедийный центр с IPS-панелью в основе. Благодаря углам обзора 178°/178° картинка на экране сохраняет четкость при просмотре с любого ракурса. Частота обновления 75 Гц обеспечивает плавную смену кадров, предотвращая размытия в динамичных эпизодах. Разрывы кадров предотвращает технология Adaptive-Sync. Это позволяет оперативно реагировать на любые действия противника в играх и наслаждаться просмотром видео в высоком качестве.AOC Q27P3QW поддерживает разрешение 2560x1440 при соотношении сторон 16:9 для более крупного и детального изображения. Монитор устанавливается на подставку с регулировкой наклона и высоты. Ее особенность в поворотной конструкции для перевода экрана в портретный режим. На задней стороне корпуса предусмотрены отверстия, соответствующие стандарту VESA 100x100. Это дает возможность зафиксировать устройство на стене. Для подключения техники используются разъемы DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и USB.
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Теги товара: 27", большие, с колонками
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Теги товара: 27", большие, с колонками
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