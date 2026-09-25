Монитор Acer 27" VG270UX2bmiipx (UM.HV0CD.202)
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 27" VG270UX2bmiipx (UM.HV0CD.202)
Представьте монитор, который превращает каждую игровую сессию в захватывающее зрелище, а работу — в комфортный и продуктивный процесс. Монитор Acer 27 VG270UX2bmiipx создан именно для этого, сочетая в себе передовые технологии визуализации и эргономичный дизайн. Его сердцем является высококачественная IPS-матрица с диагональю 27 дюймов, которая обеспечивает невероятно точную и стабильную цветопередачу под любым углом. Благодаря широким углам обзора — 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали — изображение остается четким и насыщенным, даже если вы смотрите на экран не прямо перед собой. Матовая поверхность экрана надежно защищает от бликов и отражений, позволяя полностью сосредоточиться на происходящем на экране. Разрешение 2560 на 1440 пикселей в формате 16:9 открывает новое измерение детализации. Вы увидите мельчайшие нюансы в играх, мелькающие строчки кода или тончайшие переходы цвета в графических редакторах. А благодаря частоте обновления 210 Гц и времени отклика 0,5 мс динамичные сцены становятся невероятно плавными, без размытия и шлейфов. Каждый поворот в шутере, каждое резкое движение в гоночном симуляторе отображаются с безупречной четкостью, давая вам реальное преимущество. Яркость экрана в 250 кд/м2 и динамическая контрастность 100 000 000:1 обеспечивают глубокий черный цвет и яркие, сочные оттенки. Изображение оживает, наполняясь объемом и реалистичностью. Для подключения современных игровых консолей и компьютеров предусмотрены современные интерфейсы, включая два порта HDMI версии 2.1 и DisplayPort. Встроенный блок питания избавляет от необходимости иметь громоздкий внешний адаптер, сохраняя порядок на рабочем столе.
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Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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