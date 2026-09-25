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Монитор Acer 27'' B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer 27'' B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05)

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Монитор Acer 27&#039;&#039; B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05) - фото 1
Монитор Acer 27&#039;&#039; B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05) - фото 2
Монитор Acer 27&#039;&#039; B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05) - фото 1
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05) - фото 2
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 370 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738080
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Acer 27'' B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05)
15 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker-free, Low Blue Light
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
614 ? 400 ? 207 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х51х12
Вес, кг.
9.5

Описание товара Монитор Acer 27'' B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05)

Погрузитесь в мир безупречной детализации и невероятной плавности с монитором Acer на двадцать семь дюймов. Эта модель станет центральным элементом вашего рабочего пространства и верным спутником в развлечениях, предлагая превосходное качество изображения и высочайший комфорт при любой задаче. Сердцем этого монитора является высококлассная IPS-матрица с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Вы сможете наслаждаться невероятно четкой и насыщенной картинкой, где каждая деталь проработана до мелочей. Благодаря технологии WLED-подсветки и высокой яркости в 350 кд/м? изображение остается сочным и хорошо читаемым даже при ярком освещении. А матовая поверхность экрана надежно оберегает от бликов и отражений, позволяя полностью сосредоточиться на происходящем на экране. Широкие углы обзора — 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали — гарантируют, что цветопередача и контрастность останутся неизменными, даже если вы смотрите на экран под большим углом. Для любителей динамичного игрового процесса и просмотра фильмов этот монитор подготовил настоящие сюрпризы. Частота обновления 120 Гц в сочетании с молниеносным временем отклика 1 мс обеспечивает необычайно плавную картинку без размытий и шлейфов. Вы сможете точно реагировать на любые события в играх, а панорамные сцены в кино будут выглядеть по-настоящему кинематографично. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync синхронизирует частоту кадров на мониторе с частотой кадров вашей видеокарты, окончательно устраняя разрывание изображения и рывки. Поддержка стандарта HDR10 раскрывает богатство цветовой палитры и глубину контрастов, делая светлые области ярче, а темные — еще глубже, так что каждый кадр оживает и поражает реализмом. Эргономика этого устройства продумана до мелочей. Вы сможете легко настроить положение экрана под себя. Регулировка по высоте в диапазоне до 165 миллиметров, а также возможность поворота на 90 градусов для работы с документами в портретной ориентации делают его невероятно гибким инструментом. Для дополнительного удобства монитор можно установить на совместимое крепление VESA стандарта 100 на 100 миллиметров.

Отзывы о товаре Монитор Acer 27'' B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker-free, Low Blue Light
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
614 ? 400 ? 207 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир безупречной детализации и невероятной плавности с монитором Acer на двадцать семь дюймов. Эта модель станет центральным элементом вашего рабочего пространства и верным спутником в развлечениях, предлагая превосходное качество изображения и высочайший комфорт при любой задаче. Сердцем этого монитора является высококлассная IPS-матрица с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Вы сможете наслаждаться невероятно четкой и насыщенной картинкой, где каждая деталь проработана до мелочей. Благодаря технологии WLED-подсветки и высокой яркости в 350 кд/м? изображение остается сочным и хорошо читаемым даже при ярком освещении. А матовая поверхность экрана надежно оберегает от бликов и отражений, позволяя полностью сосредоточиться на происходящем на экране. Широкие углы обзора — 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали — гарантируют, что цветопередача и контрастность останутся неизменными, даже если вы смотрите на экран под большим углом. Для любителей динамичного игрового процесса и просмотра фильмов этот монитор подготовил настоящие сюрпризы. Частота обновления 120 Гц в сочетании с молниеносным временем отклика 1 мс обеспечивает необычайно плавную картинку без размытий и шлейфов. Вы сможете точно реагировать на любые события в играх, а панорамные сцены в кино будут выглядеть по-настоящему кинематографично. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync синхронизирует частоту кадров на мониторе с частотой кадров вашей видеокарты, окончательно устраняя разрывание изображения и рывки. Поддержка стандарта HDR10 раскрывает богатство цветовой палитры и глубину контрастов, делая светлые области ярче, а темные — еще глубже, так что каждый кадр оживает и поражает реализмом. Эргономика этого устройства продумана до мелочей. Вы сможете легко настроить положение экрана под себя. Регулировка по высоте в диапазоне до 165 миллиметров, а также возможность поворота на 90 градусов для работы с документами в портретной ориентации делают его невероятно гибким инструментом. Для дополнительного удобства монитор можно установить на совместимое крепление VESA стандарта 100 на 100 миллиметров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Acer 27'' B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05) - стоимость товара 15370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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