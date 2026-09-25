Монитор AOC 27" Q27G4/D
Оригинальный товар
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
450 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 710 руб.
В наличии
Код товара: 738237
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18 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
поддержка HDCP
Комплектация
кабель питания, кабель HDMI - HDMI, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
450 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.3
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
27
Габаритные размеры с подставкой
613.9x515.6x239.7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х59х16
Вес, кг.
8.4
Описание товара Монитор AOC 27" Q27G4/D
Представляем AOC Q27G4/D — сочетание игрового совершенства и передовых технологий. Погрузитесь в себя в визуальном зрелище с разрешением QHD, предоставляющем выдающиеся изображения, которые определят ваши игровые события. Технология Fast IPS занимает центральное место, обеспечивая выдающуюся производительность в цветопередаче и контрастности, что повышает качество игрового процесса и предлагает игровые настройки высшего уровня и превосходное решение для универсальных геймеров. Благодаря высокой частоте обновления 180 Гц и быстрому времени отклика GtG 1 мс каждый кадр не просто заметен, но и заметен, обеспечивая конкурентное преимущество.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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Бренд
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
поддержка HDCP
Комплектация
кабель питания, кабель HDMI - HDMI, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
200
Яркость
450 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.3
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
27
Габаритные размеры с подставкой
613.9x515.6x239.7 мм
Страна производитель
Китай
Представляем AOC Q27G4/D — сочетание игрового совершенства и передовых технологий. Погрузитесь в себя в визуальном зрелище с разрешением QHD, предоставляющем выдающиеся изображения, которые определят ваши игровые события. Технология Fast IPS занимает центральное место, обеспечивая выдающуюся производительность в цветопередаче и контрастности, что повышает качество игрового процесса и предлагает игровые настройки высшего уровня и превосходное решение для универсальных геймеров. Благодаря высокой частоте обновления 180 Гц и быстрому времени отклика GtG 1 мс каждый кадр не просто заметен, но и заметен, обеспечивая конкурентное преимущество.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Купить Монитор AOC 27" Q27G4/D - по цене 18710 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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